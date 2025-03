Mieszkańcy Kościeliska i Poronina odetchną? Władze gmin: Kościelisko i Poronin wprowadziły nowe przepisy dotyczące użytkowania quadów, skuterów śnieżnych i innych pojazdów terenowych. Zmiany mają na celu ochronę środowiska, zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańcom oraz turystom. Uchwały są odpowiedzią na rosnące niezadowolenie społeczne i liczne interwencje związane z dewastacją pól.

Jazda quadami i skuterami śnieżnymi pod kontrolą. Nowe przepisy w Kościelisku i Poroninie

W Kościelisku wprowadzono zakaz poruszania się pojazdami terenowymi w odległości mniejszej niż 500 metrów od budynków mieszkalnych oraz w godzinach nocnych od 19.00 do 9.00. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Jazda po ścieżkach rowerowych, polach, łąkach i pastwiskach bez zgody właściciela terenu oraz po prywatnych drogach gruntowych bez pozwolenia ich zarządcy jest surowo zabroniona. Dodatkowo, wprowadzono limity dla zgrupowań pojazdów: pięć dla quadów i buggy, trzy dla skuterów śnieżnych i dwa dla samochodów terenowych. Firmy wynajmujące te pojazdy muszą informować klientów o nowych przepisach.

- Ta uchwała to odpowiedź na liczne skargi mieszkańców oraz potrzeba ochrony naszych cennych terenów. Chcemy zapewnić spokój, bezpieczeństwo i dbać o przyrodę. Pojazdy terenowe i skutery śnieżne często niszczą naturalne środowisko i są źródłem hałasu, dlatego podjęliśmy zdecydowane kroki – powiedział wójt Gminy Kościelisko Roman Krupa.

W Poroninie ograniczenia są jeszcze bardziej restrykcyjne i obejmują również motocykle crossowe, trialowe i enduro. Przepisy zezwalają na korzystanie z pojazdów terenowych przez ich właścicieli lub współwłaścicieli tylko w formie przejazdów indywidualnych. Większa liczba pojazdów może poruszać się jedynie na specjalnie wyznaczonych i oznakowanych terenach, oddalonych o co najmniej 300 m od budynków mieszkalnych. Jazda po lasach, polach, łąkach, pastwiskach i prywatnych drogach gruntowych bez zgody właściciela lub zarządcy jest zabroniona.

Władze gminy Poronin tłumaczą, że brak ogólnokrajowych regulacji zmusza lokalne społeczności do samodzielnego działania. W skrajnych przypadkach dochodziło do konfliktów między mieszkańcami a użytkownikami pojazdów, a nawet do zastawiania pułapek.

Za naruszenie uchwalonych przepisów będzie groziła kara grzywny określona w kodeksie wykroczeń. W razie niszczenia mienia, jeśli wartość szkody nie przekroczy 800 zł, sprawca może zostać ukarany grzywną do 5 tysięcy zł, karą ograniczenia wolności lub aresztem do 30 dni. Jeżeli szkoda przekroczy tę kwotę, czyn kwalifikowany jest jako przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

