Gwałtowna zmiana pogody to kwestia godzin. Polacy będą masowo skręcać. Tego miało już nie być

Końcówka października przyniesie nieoczekiwane zmiany w pogodzie. Tym razem wieści od meteorologów z IMGW są zdecydowanie bardziej pozytywne.

Temperatury pójdą w górę! W niektórych regionach naszego kraju termometry pokażą letnie wartości, przekraczające 20 stopni Celsjusza.

Na mapach sprawdziliśmy, gdzie będzie najcieplej. Największe powody do optymizmu mają mieszkańcy południowej Polski.

Pogoda na 23 października. Temperatury ostro w górę!

Pogoda w październiku kojarzyła nam się przede wszystkim z brzydką wersją jesieni. Na chwilę będziemy mogli zapomnieć o takim scenariuszu. Przed nami pogodowy przełom. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma dobre wieści w kontekście czwartku (23 października 2025). Najciekawiej wyglądają prognozy dla województwa małopolskiego. Niedaleko Krakowa, w okolicach godziny 15:00 termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza! W samej stolicy Małopolski słupki rtęci pokażą 20 stopni. Polacy rzucą się do kaloryferów, ale tym razem po to, aby je skręcić! A jak wygląda pogoda dla innych województw? Na okolice 20 stopni mogą liczyć mieszkańcy:

Śląska

Opolszczyzny

Podkarpacia

Dolnego Śląska

- Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, na obszarach podgórskich i nad morzem dość silny w porywach do 55 km/h, w ciągu dnia w Sudetach i Karpatach wzmagający się do silnego 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych - podaje IMGW, który wspomina o czynniku, wpływającym na obniżenie temperatury odczuwalnej.

Krótkotrwałe ocieplenie, a potem załamanie pogody

Dobre wieści kończą się na prognozie IMGW na 23 października. Dzień później powrócimy do brzydszej wersji jesieni. Najcieplej będzie na Podlasiu - do 14 stopni Celsjusza. Na południu, w centrum i na zachodzie przydadzą się parasole, a to z powodu prognozowanych opadów deszczu. Podobne warunki będą nam towarzyszyć podczas Wszystkich Świętych. Przed nami trudne tygodnie pod względem pogodowym, więc warto przeczytać materiał Poradnika Zdrowie o wpływie warunków atmosferycznych na zdrowie Polaków.