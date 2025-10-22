Gwałtowna zmiana pogody to kwestia godzin. Polacy będą masowo skręcać. Tego miało już nie być

- Końcówka października przyniesie nieoczekiwane zmiany w pogodzie. Tym razem wieści od meteorologów z IMGW są zdecydowanie bardziej pozytywne.
- Temperatury pójdą w górę! W niektórych regionach naszego kraju termometry pokażą letnie wartości, przekraczające 20 stopni Celsjusza.
- Na mapach sprawdziliśmy, gdzie będzie najcieplej. Największe powody do optymizmu mają mieszkańcy południowej Polski.
Pogoda na 23 października. Temperatury ostro w górę!
Pogoda w październiku kojarzyła nam się przede wszystkim z brzydką wersją jesieni. Na chwilę będziemy mogli zapomnieć o takim scenariuszu. Przed nami pogodowy przełom. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma dobre wieści w kontekście czwartku (23 października 2025). Najciekawiej wyglądają prognozy dla województwa małopolskiego. Niedaleko Krakowa, w okolicach godziny 15:00 termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza! W samej stolicy Małopolski słupki rtęci pokażą 20 stopni. Polacy rzucą się do kaloryferów, ale tym razem po to, aby je skręcić! A jak wygląda pogoda dla innych województw? Na okolice 20 stopni mogą liczyć mieszkańcy:
- Śląska
- Opolszczyzny
- Podkarpacia
- Dolnego Śląska
- Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, na obszarach podgórskich i nad morzem dość silny w porywach do 55 km/h, w ciągu dnia w Sudetach i Karpatach wzmagający się do silnego 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych - podaje IMGW, który wspomina o czynniku, wpływającym na obniżenie temperatury odczuwalnej.
Krótkotrwałe ocieplenie, a potem załamanie pogody
Dobre wieści kończą się na prognozie IMGW na 23 października. Dzień później powrócimy do brzydszej wersji jesieni. Najcieplej będzie na Podlasiu - do 14 stopni Celsjusza. Na południu, w centrum i na zachodzie przydadzą się parasole, a to z powodu prognozowanych opadów deszczu. Podobne warunki będą nam towarzyszyć podczas Wszystkich Świętych. Przed nami trudne tygodnie pod względem pogodowym, więc warto przeczytać materiał Poradnika Zdrowie o wpływie warunków atmosferycznych na zdrowie Polaków.