Pogoda na 1 listopada 2025 zaskoczy nawet górali. Będzie niczym w PRL-u na Wszystkich Świętych. Jak się przygotować?

Karolina Piątkowska
2025-10-20 4:49

Pogoda w 2025 roku jest wyjątkowo kapryśna. Po dość chłodnym i burzowym lecie przyszła przeplatana jesień. Słońce dosyć rzadko wysłania się zza chmur, racząc nas stosunkowo chłodną i pochmurną pogodą. Czy taka pogoda utrzyma się do Wszystkich Świętych? Sprawdź, co mówią meteorolodzy o 1 listopada 2025.

Wszystkich Świętych 2025 przypada w sobotę. Kiedy pracownicy dostaną dodatkowy dzień wolny?

i

Autor: Dorota Witt
  • Zbliżający się koniec października przyniesie nam upragnione ocieplenie i słońce, odmieniając ponurą aurę.
  • W połowie tygodnia termometry w niektórych regionach Polski wskażą nawet do 19 stopni Celsjusza, zachęcając do jesiennych spacerów.
  • Czy ta przyjemna pogoda utrzyma się do Wszystkich Świętych, czy też będziemy musieli przygotować się na chłód i deszcz?

Pogoda na koniec października 2025

Pogoda w październiku nas nie rozpuszcza. Zdecydowanie częściej mamy pochmurną pluchę niż prawdziwą, polską jesień. Tym bardziej należy się cieszyć, że meteorolodzy wskazują, że najbliższe dni będą stosunkowo ciepłe i słoneczne. Temperatura w całej Polsce pójdzie do góry. W środę, 22 października w Warszawie termometry odnotują nawet 16 stopni.

Jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu?

W szczycie ciepła w całej Polsce odnotowane zostaną wyższe temperatury oraz słońce. Pogoda przyniesie wytchnienie od deszczu i będzie sprzyjać jesiennym spacerom. Szczyt ciepła przypadnie na środę i czwartek - 22 i 23 października. Taka będzie wtedy pogoda:

  • Warszawa - 16 stopni Celsjusza i słonce
  • Kraków- nawet 19 stopni Celsjusza i niewielkie zachmurzenie
  • Wrocław- 17 stopni Celsjusza i zachmurzenie
  • Poznań - 16 stopni Celsjusza i zachmurzenie
  • Gdańsk - 14 stopni Celsjusza i zachmurzenie
  • Szczecin - 13 stopni Celsjusza i zachmurzenie
  • Łódź - 15 stopni Celsjusza i niewielkie zachmurzenie

Jak będzie pogoda na 1 listopada 2025?

Wystrzał ciepła niestety nie będzie trwał długo. Już od przyszłego tygodnia pogoda zacznie się psuć, a temperatury będą spadać. W weekend kreski termometrów pokażą maksymalnie 12 stopni Celsjusza. Taka pogoda utrzyma się na Wszystkich Świętych. Według danych RMF początek listopada będzie deszczowy i nieprzyjemny. Pogoda na 1 listopada nie będzie sprzyjają odwiedzaniu grobów. Intensywny wiatr i deszcz towarzyszyć będą nam przez cały weekend. Temperatura może spaść poniżej 10 Celsiusza. W tym roku wybierając się na cmentarze należy pamiętać o ciepłych płaszczach i kurtkach z kapturem oraz parasolach. Przydadzą się także nieprzemakalne, wygodne buty, a w torebce termos ciepłej herbaty. Bedzie prawie jak w PRL-u, gdy listopadową pogoda zaskakiwała chłodem i intensywnym deszczami.

