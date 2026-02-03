Zestaw Friends debiutuje w McDonald’s Polska! Figurki kolekcjonerskie dla fanów sitcomu

Tajemnicze zapowiedzi, które od kilku dni intrygowały fanów Maka w social mediach i przestrzeniach miejskich, dziś wreszcie odsłoniły nową, limitowaną ofertę w McDonald’s przygotowaną we współpracy z Warner Bros. Discovery Global Consumer Products. W jej ramach goście restauracji mogą już od 4 lutego skomponować swój Zestaw Friends, dobierając do średnich frytek i średniego napoju jeden z kultowych produktów złotych łuków: Big Mac, McChicken, McRoyal albo 9 szt. McNuggets. Do zestawu dołączony jest także aromatyczny sos Monica’s Marinara, pełen smaku pomidorów i ziół. Dzięki tej wyjątkowej kompozycji ulubione McNuggets czy kultowe frytki McDonald’s będą jeszcze pyszniejsze!

- W McDonald’s konsekwentnie budujemy kampanie wokół wspólnych chwil i emocji, które łączą naszych gości. Współpraca z serialem Friends to nie tylko limitowana oferta, ale przede wszystkim zaproszenie do celebrowania codziennych momentów – z przyjaciółmi i ulubionymi historiami – podkreśla Piotr Trzciałkowski, Brand Manager McDonald’s Polska.

To jednak nie wszystko! Wraz z zakupem Zestawu Friends na fanów serialu czeka dodatkowa niespodzianka – jedna z sześciu figurek kolekcjonerskich, przedstawiających ikoniczne postaci z Friends. Każda z nich to ukłon w stronę kultowych postaci i niezapomnianych momentów serialu, zamkniętych w kompaktowej, kolekcjonerskiej formie. To propozycja dla tych, którzy chcą odkrywać świat serialu Friends na nowo w wersji mini. Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler czy Joey? Każdy zakup zestawu w restauracji McDonald’s to krok do skompletowania całej paczki!

Kampania obejmie także doświadczenia w aplikacji McDonald’s, gdzie marka przygotowała unikalną zabawę „Sprawdź, którym Friendsem jesteś”, kreatywnie łącząc dane zakupowe użytkowników aplikacji z fabułą serialu. Uczestnicy zyskają również dostęp do dropu limitowanego merchu, a w kolejnych krokach dodatkowo będą mogli zapraszać swoich przyjaciół do zabawy we wspólne sprawdzanie ich „Vibe Checku”.

Warto więc zabrać przyjaciół do najbliższej restauracji McDonald’s, aby odkryć nowy zestaw Friends, spróbować sosu Monica’s Marinara i zebrać wszystkie sześć kolekcjonerskich figurek. Należy jednak pamiętać, że oferta jest limitowana czasowo. W najbliższych tygodniach pojawią się kolejne niespodzianki związane z kampanią. Stay tuned!

