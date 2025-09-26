IKEA w Krakowie wprowadza rewolucyjną zmianę. Wielu może być mocno rozczarowanych

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-09-26 11:49

Koniec z beztroskim zostawianiem auta pod sklepem IKEA na wielogodzinne zakupy! Puls Krakowa podaje, że już wkrótce postój na parkingu przy ul. Conrada będzie płatny. Na szczęście klienci, którzy uwiną się z zakupami w przyzwoitym czasie, mogą liczyć na ulgowe traktowanie. Parking będzie obsługiwany przez specjalną aplikację. Za złamanie nowych zasad grozi kara w wysokości 150 zł.

Koniec darmowego parkowania pod sklepem IKEA w Krakowie

Wielu klientów przyzwyczaiło się, że wizyta w sklepie IKEA przy ul. Conrada w Krakowie wiąże się z możliwością darmowego i nielimitowanego postoju. Te czasy przechodzą jednak do historii. Puls Krakowa podaje, że od 1 października 2025 r. na parkingu przed krakowską IKEĄ zacznie obowiązywać nowy regulamin. Zarządcą systemu parkingowego została firma APCOA, znana z obsługi wielu parkingów przy centrach handlowych i biurowcach w całej Polsce. Zgodnie z nowymi zasadami, każdy kierowca wjeżdżający na parking będzie musiał zarejestrować swój pojazd.

Dobra wiadomość jest taka, że sklep wciąż oferuje darmowe parkowanie, ale z pewnym ograniczeniem. Pierwsze 3 godziny postoju są całkowicie bezpłatne. To czas, który powinien w zupełności wystarczyć na spokojne zakupy i posiłek w restauracji. Jednak, aby skorzystać z tej opcji, należy dopełnić jednej, kluczowej formalności. Trzeba zarejestrować rozpoczęcie parkowania w jednym z parkometrów zlokalizowanych na terenie parkingu lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej APCOA Flow. Co ważne, nie ma obowiązku wkładania biletu za szybę, parkowanie trzeba jednak potwierdzić w parkometrze lub aplikacji.

Dopiero po przekroczeniu darmowego limitu naliczane będą opłaty. Każda kolejna rozpoczęta godzina postoju będzie kosztować 5 złotych. System ma działać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Kara 150 zł za brak zarejestrowania auta na parkingu

Największą obawą kierowców jest z pewnością kara finansowa za nieprzestrzeganie nowych zasad. Każdy, kto zapomni o rejestracji pojazdu w parkometrze lub aplikacji, musi liczyć się z konsekwencjami. Nawet jeśli postój trwał zaledwie kilka minut, brak zarejestrowanego biletu będzie skutkował nałożeniem opłaty dodatkowej. Jej wysokość jest stała i wynosi aż 150 złotych. Taka sama sankcja czeka na osoby, które przekroczą opłacony czas postoju i nie wniosą stosownej dopłaty.

