Shell Business Operations w Krakowie, jeden z największych pracodawców w sektorze usług biznesowych, planuje reorganizację.

Pracownicy spółki obawiają się redukcji miejsc pracy, która może wynieść nawet 800 etatów.

To kolejne niepokojące informacje z rynku pracy w Krakowie. O pracę boją się również pracownicy koncernu Heineken.

Kraków przestaje być atrakcyjny dla międzynarodowych koncernów, które przed laty zlokalizowały tu swoje centra usług biznesowych? Niedawno pojawiły się niepokojące informacje na temat zwolnień w koncernie Heineken, a teraz o swój los martwią się zatrudnieni w spółce paliwowego giganta.

Jak informuje portal krknews.pl, Shell Business Operations ma pożegnać 250 osób, choć wśród pracowników krążą pogłoski o redukcji sięgającej nawet 800 etatów. Część stanowisk ma zostać przeniesiona do Azji, gdzie praca jest tańsza. Innym powodem zwolnień jest zastępowanie ludzi przez sztuczną inteligencję, która przejmuje zwłaszcza obowiązki wykonywane dotychczas przez słabiej wykwalifikowanych pracowników.

Reorganizacja czy początek odwrotu?

Shell oficjalnie uspokaja nastroje, podkreślając w odpowiedzi dla portalu krknews.pl, że działania mają charakter reorganizacyjny i są elementem globalnej strategii. – Shell nieustannie dostosowuje swoją działalność do zmieniających się warunków rynkowych i globalnej sytuacji gospodarczej. W ramach tych procesów wprowadzamy reorganizacje, które wiążą się zarówno z ograniczeniem niektórych etatów, jak i otwieraniem nowych, odpowiadających na aktualne potrzeby biznesowe – wyjaśnia rzeczniczka firmy, Katarzyna Cyran-Solarz.

Shell nie odniósł się do liczby stanowisk, które mają zostać zlikwidowane w ramach reorganizacji. Równocześnie spółka zapewnia, że nadal tworzy w Krakowie nowe miejsca pracy, choć ich liczba jest mniejsza niż w poprzednich latach, a od kandydatów na te stanowiska wymaga się bardziej specjalistycznych kompetencji.

- W Krakowie systematycznie tworzymy zatem nowe stanowiska, choć ich liczba jest mniejsza niż w latach ubiegłych, a ich profil ma charakter wysoko specjalistyczny - napisała Katarzyna Cyran-Solarz.

