i Autor: StockSnap/ Pixabay Ile kosztuje szklanka wody w restauracji w Krakowie? Można się zdziwić

Będziecie w szoku!

Ile kosztuje szklanka wody w restauracji w Krakowie? Można się zdziwić

Katowickie kawiarnie już od dawana podają swoim klientom wodę za darmo. To oczywiście kranówka. Miasto już w 2019 roku przeprowadziło kampanię "Kranówka katowicka - szluknij sie z kokotka". Jednak w Krakowie może spotkać was niemiła niespodzianka. Ile kosztuje kranówka w restauracji? Ta cena może was mocno zdziwić.