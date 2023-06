Oto najlepsza restauracja w Polsce. Menu zapiera dech. Kolacja w cenie auta

"Bottiglieria 1881". Znakomite dania, które zasłużyły na dwie gwiazdki

Restauracja "Bottiglieria 1881" mieście się w Krakowie. Zaledwie kilka dni temu po raz kolejny odniosła sukces, stając się najlepszą restauracją w Polsce z dwiema Gwiazdkami Michelin. 19 czerwca, miała premierę najnowsza polska edycja kulinarnego Przewodnika Michelin. Znalazły się w nim wyselekcjonowane najlepsze restauracje z Warszawy, Krakowa, a także Poznania. Oczywiście na jej stronach znalazła się krakowska "Bottiglieria 1881". Menu zapiera dech w piersiach, jednak by tam zjeść, trzeba słono zapłacić.

- Bardzo się cieszymy, że możemy ogłosić pierwszą w Polsce restaurację z dwiema Gwiazdkami Michelin. Nieustająco śledzimy rozwój sceny kulinarnej w Krakowie i Warszawie, a w tym roku mamy przyjemność rozszerzyć nasz zasięg również o Poznań. Inspektorzy Michelin byli pod wrażeniem tętniącego życiem i szybko rozwijającego się rynku restauracyjnego w tym mieście, gdzie znaleźli wiele wyjątkowych lokali godnych polecenia – cytuje Gwendala Poullennec'a, Międzynarodowego Dyrektora Przewodników Michelin "Gazeta Krakowska".

Restauracja oferuje menu degustacyjne, a w nim znajdziemy:

Kaszanka

Czereśnie i Pomidory

Chleb

Wiejskie Masło

Wołowina i Kawior

Wędzona Ryba

Pierogi

Ryba z Groszkiem

Złoto Lasu

Dziczyzna

Biały Mak

Szczaw

Wspomnienie z dzieciństwa

Cukierki

Koszt takiej kolacji dla dwóch osób to ponad tysiąc złotych, do tego trzeba jeszcze doliczyć 12,5 procent opłaty serwisowej, która zostanie doliczona do rachunku. Jeśli do kolacji macie ochotę napić się wina, to ceny zaczynają się tutaj od 390 złotych, do 590 za selekcję win prestiżowych.

Restauracja nie oferuje menu dla gości cierpiących na celiakię, a także w wersji wegańskiej. Jednak bez problemu zjedzą tu posiłek osoby z nietolerancją laktozy lub nabiału, pod warunkiem, że zostanie to zgłoszone co najmniej 24 godziny przed planowanym posiłkiem. Rezerwacja wiąże się z zamówieniem przez gości menu degustacyjnego.

W Bottiglierierze 1881 można zasmakować także w menu degustacyjnym "Zapoznanie". To skrócona wersja pełnego menu. Cena za jedną osobę to 550 złotych. Również wina w tej opcji są odpowiednio tańsze. Ceny zaczynają się od 350 złotych. Za selekcję win prestiżowych trzeba zapłacić 490 złotych.

Sonda Czy często jadasz w luksusowych restauracjach? W każdy weekend Najwyżej 2 razy w miesiącu Raz na kwartał lub rzadziej Nie stać mnie!