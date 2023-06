Kraków ma jedną z najlepszych restauracji w Europie. Ponad tysiąc zł za kolację dla dwojga!

Urządził Lucynie krwawą jatkę, bo kazała mu iść do pracy. Po tych słowach Krzysztof D. chwycił za siekierę

Krakowska restauracja wśród najlepszych w Europie. Wyróżnienie w prestiżowym rankingu

Krakowska restauracja "Bottiglieria 1881" znowu ma powody do świętowania. Lokal w 2020 roku cieszył się z pierwszej gwiazdki Michelin, a na początku tego roku zajął drugie miejsce wśród polskich restauracji w konkursie World Culinary Awards. Teraz restauracja została wyróżniona w rankingu Top 30 New European Restaurants, który obejmuje najlepsze w Europie nowe restauracje. Klasyfikacja została przygotowana przez serwis Opinionated About Dining. Ranking ma zostać opublikowany w całości w poniedziałek, 12 czerwca, jednak już wcześniej "Bottiglieria 1881" pochwaliła się, że zajęła 25. miejsce.

Co i za ile zjesz w restauracji "Bottiglieria 1881"? Kolacja dla dwojga za ponad tysiąc złotych

Restauracja "Bottiglieria 1881" oferuje wyłącznie menu degustacyjne, co oznacza, że klienci nie mogą sobie wybrać dań z karty, lecz są "skazani" na propozycje oferowane przez lokal. Na swojej stronie internetowej restauracja zaznacza, że rezerwacja stolika oznacza równocześnie zamówienie przez gości menu degustacyjnego. "Bottiglieria 1881" informuje również, że nie przygotowuje specjalnego menu dla wegan czy też dla osób cierpiących na celiakę.

W menu degustacyjnym znajdziemy: kaszankę, zakwas, chleb, wiejskie masło, wołowinę i kawior, wędzoną rybę, kopytka, rybę z groszkiem, białe szparagi z serem, mleczną wieprzowinę, biały mak, szczaw, tajemniczo brzmiące "wspomnienie z dzieciństwa" oraz... cukierki. Całość to koszt 490 złotych dla jednej osoby, a do rachunku trzeba jeszcze doliczyć opłatę serwisową wynoszącą 12,5 proc. Łatwo więc policzyć, że kolacja dla dwojga będzie kosztować ponad tysiąc złotych. Klienci nie mają jednak możliwości wybierania sobie poszczególnych elementów menu degustacyjnego. Mogą jedynie zamówić jego skromniejszą wersję o nazwie "Zapoznanie". Jest ono tańsze o 40 zł/os. i nie zawiera tylu frykasów, co "Pełne doświadczenie".

