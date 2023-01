Kraków ma najlepszą restaurację w Polsce. "Fiorentina" wyróżniona w prestiżowym konkursie

Kraków. "Fiorentina" najlepszą restauracją w Polsce. Prestiżowa nagroda World Culinary Awards

Krakowska restauracja "Fiorentina" została doceniona w prestiżowym konkursie World Culinary Awards. Lokal uplasował się na pierwszym miejscu rankingu polskich restauracji, dystansując najgroźniejszych konkurentów, czyli dwie krakowskie restauracje: "Bottiglieria 1881" i "Zazie Bistro", a także "Butchery & Wine" z Warszawy. Jak przypomina krakowski magistrat, „Fiorentina” mieści się w zabytkowych wnętrzach kamienicy przy ul. Grodzkiej w Krakowie. Aktualnie jej szefem kuchni jest Robert Koczwara. Lokal ma na koncie wiele krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, znajduje się też w przewodniku Michelin, a wcześniej również Gault Millau. "Fiorentina" dostała się do finału rywalizacji o miano najlepszej restauracji w Europie. W tym przypadku nie udało się jednak zdobyć głównej nagrody, ponieważ trafiła ona do lokalu "Uliassi" we Włoszech.

Steki specjalnością "Fiorentiny"

Specjalnością "Fiorentiny" jest wołowina, a zwłaszcza bistecca alla fiorentina, czyli stek po florencku. Choć zarówno nazwa restauracji, jak i jej flagowe potrawy czerpią inspiracje z kuchni toskańskiej, to w zmieniającym się co sezon menu można znaleźć wiele nowoczesnych, autorskich dań na bazie świeżych, lokalnych produktów.

