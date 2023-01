Profanacja świątecznej szopki w Brzesku. "Utrącono Dzieciątku Jezus rączki"

Profanacja szopki bożonarodzeniowej w Brzesku. Parafia wydała oświadczenie

W trakcie niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich parafia św. Jakuba w Brzesku poinformowała o profanacji znajdującej się na Rynku szopki bożonarodzeniowej. Do aktu wandalizmu doszło w nocy 6 stycznia, czyli w uroczystość Objawienia Pańskiego. Sprawca wyniósł z szopki figurę Dzieciątka Jezus, uszkodził ją i porzucił w parku Jordana. Duszpasterze zaapelowali do parafian o "bardzo zdecydowane reagowanie na tego typu zachowania" oraz stwierdzili, że są one wynikiem "podsycania nienawiści do chrześcijaństwa". Sprawa została zgłoszona policji. Trwa ustalanie autora bądź autorów chuligańskiego incydentu.

- W nocy, 6 stycznia, po raz kolejny dokonano profanacji szopki na brzeskim Rynku. Utrącono Dzieciątku Jezus rączki i wyniesiono je do parku Jordana. Większość z nas może się tym oburzać, ale w tej sytuacji niewiele przynosi oburzenie, musimy bardzo zdecydowanie reagować na tego typu zachowania. Przecież tej profanacji nie dopuścili się ludzie z zewnątrz, a nie daj Boże, jeśli są wśród nich nasi synowie czy córki. Tego rodzaju profanacja to nie tylko wyraz głupoty, wandalizmu czy bandytyzmu niektórych ludzi, ale to przede wszystkim atak na nasze uczucia religijne. Jako dorośli, bądźmy wrażliwi i reagujmy na wszystkie przejawy tego typu wandalizmu, do których zachęcają niektórzy, jak choćby zachęta by „opiłowywać katolików”. Tego typu zachowania, to skutek podsycania do nienawiści przeciwko temu co jest wartością, kulturą, tradycją i tym wszystkim co w naszym narodzie, od wieków, tak ściśle związane jest z chrześcijaństwem - napisali duszpasterze z parafii św. Jakuba w Brzesku.

