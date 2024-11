Ile osób mieszka w Krakowie? Najnowsze dane GUS. Jedna ze statystyk musi martwić

Większość miast w Polsce mierzy się z kryzysem demograficznym. Liczba mieszkańców spada, co jest spowodowane przede wszystkim bardzo małą dzietnością. Umiera więcej ludzi niż się rodzi. Jak to wygląda w Małopolsce? Według najnowszych danych GUS saldo przyrostu naturalnego w województwie jest ujemne. W pierwszym półroczu 2024 r. zmarło o 2822 Małopolan więcej niż się urodziło. Demografię uratowała migracja. Do Małopolski przyjechało więcej osób niż wyjechało, dlatego ostatecznie liczba ludności w województwie minimalnie wzrosła i wynosi 3 429 685 osób. To o 53 osoby więcej niż na koniec zeszłego roku.

Ile osób mieszka w Krakowie?

Największy udział w przyroście liczby mieszkańców Małopolski ma stolica województwa. Według najnowszych danych GUS w Krakowie mieszkają 807 644 osoby. To ponad 23,5 proc. stanu osobowego całej Małopolski. Przyrost w pierwszym półroczu 2024 r. wyniósł 1443 osoby. Nie wszystkie statystki demograficzne wyglądają jednak tak pozytywnie.

Ta statystyka musi niepokoić

Liczba ludności w Krakowie rośnie dzięki migracji. Dodatnie saldo w tej statystce wyniosło 1616. Znacznie gorzej wygląda saldo przyrostu naturalnego, które w Krakowie - tak jak w większości miast w Małopolsce - jest ujemne. W pierwszym półroczu 2024 r. w Krakowie urodziło się 3571 osób, natomiast odnotowano 3744 zgony. Saldo przyrostu naturalnego wyniosło więc minus 173.

Brutalnie zabił kochanka swej matki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Kraków jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania

Największe tajemnice Krakowa, o których nigdy nie słyszałeś