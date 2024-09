Intensywne opady deszczu w Krakowie. Pod samochodem zapadła się jezdnia!

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów od godz. 07.00 dnia 14.09 do godz. 07.00 dnia 15.09 wyniesie od 90 mm do 120 mm, lokalnie do 140 mm - alarmują synoptycy z IMGW w komunikacie dla Krakowa.