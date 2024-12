U nich jest to zakazane

Jędraszewski krytykuje rząd. Chodzi m.in. o lekcje religii

Arcybiskup Marek Jędraszewski po raz kolejny krytykuje rząd, tym razem w formie listu skierowanego do wiernych - informuje PAP. W czwartek, 26 grudnia, jest on odczytywany w kościołach archidiecezji krakowskiej. Duchowny zwraca w pierwszej kolejności na błędną, w jego mniemaniu, decyzję o zmniejszeniu liczby godzin lekcji religii w szkołach i wprowadzenie do programu nauczania edukacji zdrowotnej.

- Obecne władze państwowe próbują, niestety, zamykać drzwi Chrystusowi, zmniejszając liczbę godzin religii w szkole. Ponadto zapowiadają wprowadzenie obowiązkowego dla wszystkich uczniów przedmiotu, który może stać się narzędziem deprawacji moralnej nawet małych dzieci - pisze Jędraszewski, którego cytuje PAP.

Jędraszewski i KEP przeciwko edukacji zdrowotnej

Nie tylko arcybiskup, ale i Konferencja Episkopatu Polski nie zgadzają się na wprowadzenie do szkół edukacji zdrowotnej. Uczniowie mają na zajęciach poznać m.in.:

czym są ruchy szczepionkowe;

jakie są metody antykoncepcji;

czym różni się naprotechnologia od in vitro;

ale zdaniem KEP edukacja zdrowotna jest sprzeczna z konstytucją. Tymczasem w dalszej części listu Jędraszewski prosi wiernych o wspieranie istniejących już katolickich placówek edukacyjnych. Jego zdaniem ich rozwój jest "przyszłością naszej ojczyzny" i "Kościoła w naszej ojczyźnie".

- Gwarantujemy, że w szkołach tych nadrzędna pozostanie reguła pierwszeństwa rodziców i opiekunów prawnych do decydowania o własnych dzieciach - napisał Jędraszewski cytowany przez PAP.