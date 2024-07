Dwupasmówka Rdzawka - Nowy Targ będzie otwarta w październiku

Dwupasmówka Rdzawka - Nowy Targ w październiku tego roku ma zostać oddana do użytku. Jak powiedział PAP Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA, inwestycja jest zaawansowana w 92 proc., a trasa w wielu miejscach – szczególnie między Obidową a Nowym Targiem – jest już prawie gotowa. Drogowcy położyli już ostatnią, trzecią warstwę asfaltu na nowej dwupasmówce. Trasa pozwoli na ominięcie dwóch miejscowości – Klikuszowej i Nowego Targu, gdzie często w sezonie turystycznym tworzą się korki. Po otwarciu tego odcinka, zakopianka między Krakowem a Nowym Targiem będzie dwujezdniowa i dwupasmowa.

- To już ostatni etap pracy. Na odcinku ponad 12 km mamy już ułożoną ostatnią warstwę asfaltu, czyli warstwę ścieralną. Do wykonania są prace wykończeniowe, to jest malowanie pasów, ustawianie ogrodzeń i barier dźwiękochłonnych i znaków pionowych. W październiku ten odcinek chcemy oddać kierowcom, wówczas całą trasę od Krakowa do Nowego Targu będzie można przejechać drogą dwupasmową – powiedział PAP Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. Poniżej dalsza część artykułu.

Jak przypomina PAP, między Rdzawką a Nowym Targiem powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad, z których 12 ma długość ponad 100 m. Najdłuższa estakada, która ma 687 m długości, powstała nad miejscowością Lasek - w najwyższym miejscu jezdnia biegnie tam na wysokości 24 m nad ziemią. Kolejna estakada ma 527 m i przebiega nad rzeką Czarny Dunajec i ul. Ludźmierską w Nowym Targu.

Wzdłuż trasy zamontowano ok. 1000 m ekranów akustycznych o łącznej powierzchni prawie 3200 m kwadratowych. Budując nowy odcinek zakopianki, drogowcy musieli wykopać ok. 1,8 mln m sześciennych ziemi, która została następnie wykorzystana do powstania nasypów i skarp.

W okolicy węzła Obidowa trasa przebiega na wysokości 800 m n.p.m. i jest to obecnie najwyżej położona budowa drogi krajowej w Polsce. Po oddaniu nowej zakopianki kierowcom, będzie to jedna z najwyżej położonych dróg zarządzanych przez GDDKiA w woj. małopolskim.

