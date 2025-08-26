Jubileuszowy Bieg po Oddech w Zakopanem. Tysiące biegaczy pobiegną dla chorych na mukowiscydozę

Część biegaczy pojawi się pod Tatrami, ale wielu wystartuje w wirtualnej odsłonie wydarzenia. Do 30 września można wziąć udział w biegu na dystansie 5 kilometrów w dowolnym miejscu na świecie. Zapisy wciąż trwają – na stronie www.bieg.oddychaj.pl lub w biurze zawodów w Zakopanem.

Solidarność z chorymi na mukowiscydozę

Bieg po Oddech od lat łączy sportową rywalizację z misją niesienia pomocy. To gest wsparcia dla blisko 1800 osób w Polsce, które zmagają się z nieuleczalną chorobą genetyczną – mukowiscydozą.

– Każdy przebiegnięty kilometr to dla naszych podopiecznych krok w stronę lepszego życia – mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. – W ciągu tych 10 lat wydarzyło się bardzo dużo dobrego. Sytuacja medyczna większości chorych oraz prognozy dotyczące długości i jakości ich życia są nieporównywalne z tymi z roku 2016, ale nie możemy zapomnieć, że cały czas mamy do czynienia z nieuleczalną chorobą, która jest ogromnym obciążeniem, tak finansowym jaki i emocjonalnym dla chorych i ich najbliższych. Jesteśmy wdzięczni, że w swoich działaniach możemy liczyć na sprawdzonych partnerów i cieszymy się, że nasza impreza na stałe zagościła w kalendarzach wielu nie tylko wyczynowych biegaczy.

Dochód ze sprzedaży pakietów startowych trafi do Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rehabilitację, wypożyczalnię sprzętu do fizjoterapii, edukację pacjentów, poradnictwo specjalistyczne czy bezpośrednie wsparcie finansowe dla najbardziej potrzebujących.

Partnerzy i atrakcje jubileuszowej edycji

Od dekady głównym sponsorem Biegu po Oddech jest Santander Consumer Bank. – Bycie blisko ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy, to największa wartość biegu. Przez te wspólne 10 lat zbudowaliśmy przyjaźnie, daliśmy coś od siebie – czas, energię, serce. To nie tylko bieg, to także chwile śmiechu, rozmów, wspólnej motywacji. Wystarczą wygodne buty i otwarte serce – resztę zrobimy razem – podkreśla Przemysław Kończal, prezes zarządu banku.

W gronie sponsorów znaleźli się także Nosalowy Dwór Resort & Spa, Kryjówki.pl oraz Vertex Pharmaceuticals. Wydarzenie dofinansowano w ramach konkursu PKL „Pasje górą”. Patronat honorowy objęli m.in. PFRON, Starosta Tatrzański Andrzej Skupień, Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz oraz mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk-Tekieli.

Na uczestników jubileuszowej edycji czeka mnóstwo atrakcji. W miasteczku biegowym odbędzie się piknik rodzinny z animacjami dla dzieci i strefą sportową. Biegacze będą mogli skorzystać z profesjonalnej fizjoterapii, a każdy pakiet startowy weźmie udział w Małej Loterii Fantowej. Uczestnicy wszystkich dziesięciu edycji zostaną uhonorowani specjalną statuetką, a dla biegaczy przygotowano także słodką niespodziankę.

Mukowiscydoza – czym jest ta choroba?

Mukowiscydoza to ciężka choroba genetyczna, która prowadzi m.in. do niewydolności płuc. Jeszcze niedawno jedyną szansą dla pacjentów był przeszczep, dziś dostępne są nowoczesne terapie przyczynowe, które poprawiają funkcjonowanie organizmu i wydłużają życie chorych.

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą od 1987 roku wspiera pacjentów i ich rodziny, walcząc jednocześnie o zmiany w systemie ochrony zdrowia i lepszy dostęp do leczenia.