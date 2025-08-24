„Biegowe 360 stopni” wraca do Zakopanego. Trzecia edycja konferencji dla miłośników biegania

Organizatorzy zapowiadają bogaty program i obecność największych gwiazd polskiej lekkoatletyki. – Cieszymy się, że bardzo wielu naszych rodaków biega. Ale jeszcze ważniejsze jest, by robić to mądrze i czerpać wiedzę od doświadczonych biegaczy i trenerów – podkreśla Adam Kszczot, pomysłodawca konferencji i dwukrotny wicemistrz świata na 800 metrów.

Gwiazdy w Zakopanem

Na uczestników czeka spotkanie z medalistami igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Natalia Bukowiecka, Joanna Jóźwik, Pia Skrzyszowska, Aleksandra Lisowska czy Henryk Szost. Ogromnym wydarzeniem będzie także obecność Tomasza Lewandowskiego, trenera wielu czołowych zawodników na świecie.

– Po doświadczeniach z ubiegłego roku uważam, że taka konferencja jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. Dla mnie bieganie jest najpiękniejszym sportem na świecie i chcę, żeby jak najwięcej osób biegało w sposób zdrowy. My, którzy uprawiamy bieganie zawodowo, chcemy po prostu edukować Polaków – mówi Bukowiecka.

Zaproszenie Lewandowskiego to, zdaniem Tomasza Koprowskiego, redaktora naczelnego Bieganie.pl, ogromna wartość dla uczestników. – To potwierdzenie, że konsekwentnie realizujemy naszą misję edukacji biegaczy na najwyższym poziomie – zaznacza.

i Autor: Łukasz Szeląg / materiały prasowe/ Materiały prasowe

Nowości i tematyka

Tegoroczna edycja potrwa dzień dłużej niż poprzednie. – Choć dwie poprzednie edycje były znakomite, to ta będzie jeszcze lepsza. Zdecydowaliśmy się na wydłużenie konferencji o cały piątkowy blok, dzięki czemu znajdziemy więcej czasu na teorię i praktykę – zapowiada Kszczot.

W programie znajdą się m.in.:

planowanie sezonu biegowego,

przygotowania do startów na różnych dystansach – od 5 km po maraton,

trening w górach i hipoksja,

strategie żywieniowe,

praca nad motoryką w trakcie sezonu,

psychologia biegania i radzenie sobie z kontuzjami.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach praktycznych, spotkaniach z fizjoterapeutami, lekarzami i ekspertami sprzętowymi. Organizatorzy przewidzieli również możliwość testów nowoczesnego wyposażenia treningowego.

„Dycha pod Krokwią” i dodatkowe atrakcje

Tradycyjnie z konferencją powiązany będzie bieg „Dycha pod Krokwią” – wieczorny start w wyjątkowej scenerii zakopiańskich skoczni. Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości blisko 20 tysięcy złotych, a na trasie pojawią się nie tylko amatorzy, ale też znani sportowcy i goście specjalni.

i Autor: Łukasz Szeląg / materiały prasowe/ Materiały prasowe

Konferencję poprzedzi także spotkanie samorządowców, organizatorów wydarzeń sportowych oraz menedżerów, którzy wspólnie z zawodnikami będą rozmawiać o promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

„Biegowe 360 stopni”. Jak się zapisać?

Zapisy prowadzone są na stronie biegowe360.pl. Uczestnicy mogą wykupić pełny pakiet z zakwaterowaniem i wyżywieniem w COS Zakopane, a także skorzystać z pobytu w nowoczesnych pokojach hipoksyjnych, które imitują warunki wysokogórskie. Istnieje również opcja udziału wyłącznie w samej konferencji.