„Biegowe 360 stopni” wraca do Zakopanego. Trzecia edycja konferencji dla miłośników biegania

2025-08-24 15:42

W październiku Zakopane ponownie stanie się stolicą polskiego biegania. W dniach 17–19 października w Centralnym Ośrodku Sportu odbędzie się trzecia edycja konferencji „Biegowe 360 stopni”, wydarzenia, które od kilku lat przyciąga zarówno amatorów, jak i zawodowych biegaczy.

Organizatorzy zapowiadają bogaty program i obecność największych gwiazd polskiej lekkoatletyki. – Cieszymy się, że bardzo wielu naszych rodaków biega. Ale jeszcze ważniejsze jest, by robić to mądrze i czerpać wiedzę od doświadczonych biegaczy i trenerów – podkreśla Adam Kszczot, pomysłodawca konferencji i dwukrotny wicemistrz świata na 800 metrów.

Gwiazdy w Zakopanem

Na uczestników czeka spotkanie z medalistami igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Natalia Bukowiecka, Joanna Jóźwik, Pia Skrzyszowska, Aleksandra Lisowska czy Henryk Szost. Ogromnym wydarzeniem będzie także obecność Tomasza Lewandowskiego, trenera wielu czołowych zawodników na świecie.

Po doświadczeniach z ubiegłego roku uważam, że taka konferencja jest nie tylko potrzebna, ale wręcz niezbędna. Dla mnie bieganie jest najpiękniejszym sportem na świecie i chcę, żeby jak najwięcej osób biegało w sposób zdrowy. My, którzy uprawiamy bieganie zawodowo, chcemy po prostu edukować Polaków – mówi Bukowiecka.

Zaproszenie Lewandowskiego to, zdaniem Tomasza Koprowskiego, redaktora naczelnego Bieganie.pl, ogromna wartość dla uczestników. – To potwierdzenie, że konsekwentnie realizujemy naszą misję edukacji biegaczy na najwyższym poziomie – zaznacza.

„Biegowe 360 stopni" wraca do Zakopanego po raz trzeci

i

Autor: Łukasz Szeląg / materiały prasowe/ Materiały prasowe

Nowości i tematyka

Tegoroczna edycja potrwa dzień dłużej niż poprzednie. – Choć dwie poprzednie edycje były znakomite, to ta będzie jeszcze lepsza. Zdecydowaliśmy się na wydłużenie konferencji o cały piątkowy blok, dzięki czemu znajdziemy więcej czasu na teorię i praktykę – zapowiada Kszczot.

W programie znajdą się m.in.:

  • planowanie sezonu biegowego,
  • przygotowania do startów na różnych dystansach – od 5 km po maraton,
  • trening w górach i hipoksja,
  • strategie żywieniowe,
  • praca nad motoryką w trakcie sezonu,
  • psychologia biegania i radzenie sobie z kontuzjami.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach praktycznych, spotkaniach z fizjoterapeutami, lekarzami i ekspertami sprzętowymi. Organizatorzy przewidzieli również możliwość testów nowoczesnego wyposażenia treningowego.

„Dycha pod Krokwią” i dodatkowe atrakcje

Tradycyjnie z konferencją powiązany będzie bieg „Dycha pod Krokwią” – wieczorny start w wyjątkowej scenerii zakopiańskich skoczni. Na najlepszych czekają nagrody o łącznej wartości blisko 20 tysięcy złotych, a na trasie pojawią się nie tylko amatorzy, ale też znani sportowcy i goście specjalni.

„Biegowe 360 stopni" wraca do Zakopanego po raz trzeci

i

Autor: Łukasz Szeląg / materiały prasowe/ Materiały prasowe

Konferencję poprzedzi także spotkanie samorządowców, organizatorów wydarzeń sportowych oraz menedżerów, którzy wspólnie z zawodnikami będą rozmawiać o promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

„Biegowe 360 stopni”. Jak się zapisać?

Zapisy prowadzone są na stronie biegowe360.pl. Uczestnicy mogą wykupić pełny pakiet z zakwaterowaniem i wyżywieniem w COS Zakopane, a także skorzystać z pobytu w nowoczesnych pokojach hipoksyjnych, które imitują warunki wysokogórskie. Istnieje również opcja udziału wyłącznie w samej konferencji.

