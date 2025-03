Czy 19 marca trzeba iść do kościoła? Uroczystość św. Józefa to święto nakazane

Katolicy tak jak inni ludzie, pragną budować relacje oparte na miłości, szacunku i wspólnych wartościach. Współcześnie jednak tempo życia większości osób jest bardzo szybkie i tym samym spotkania ograniczają się do powierzchownych interakcji, z których niestety nie powstają głębsze więzi. Nic więc dziwnego, że coraz częściej osoby wierzące decydują się na uczestnictwo w zorganizowanych wydarzeniach, gdzie istnieje możliwość poznania osób o tych samych wartościach. Mowa m.in. o karnawałach dla katolików, podczas których jest czas zarówno na modlitwę, jak i poznanie się bliżej z innymi. W ostatnim czasie dziennikarka portalu kobieta.wp.pl postanowiła wziąć udział w wydarzeniu "Karnawał z tańcem i różańcem" i swoje doświadczenia opisała w artykule. Jak więc wyglądała zabawa? Niektóre kwestie mogą was zaskoczyć!

"Karnawał z tańcem i różańcem" - jak wygląda zabawa uczestników?

"Karnawał z tańcem i różańcem" to wydarzenie, które jakiś czas temu odbyło się na terenie agroturystyki w Kobyłczanie (woj. małopolskie). Na miejscu spotkało się kilkudziesięciu katolików, którzy mieli jeden cel - poznać osoby o podobnych wartościach i być może nawiązać z nimi głębsze relacje. Jak jednak wygląda wydarzenie "od kuchni"? Okazuje się, że wiele osób przybywa na karnawał w celu poszukiwania miłości.

Próbowałam swoich sił z chrześcijańskimi portalami randkowymi. Moje znajome znalazły na nich mężów. Mnie się nie powiodło. Staram się pojawiać regularnie na wydarzeniach dla osób wolnego stanu. Niedawno bawiłam się na balu dla katolickich singli w stylu wiedeńskim - relacjonowała jedna z uczestniczek balu, czytamy na portalu kobieta.wp.pl.

Pierwszego dnia katolicy mieli okazję się ze sobą zapoznać, natomiast kolejnego dnia rano czekało już na nich wiele aktywności. Po śniadaniu grupa udała się do klasztoru klarysek w Starym Sączu, skansenu ludowego i nie zabrakło także mszy świętej. Po nabożeństwie odbyła się droga krzyżowa w plenerze, a następnie przyszedł czas na integrację.

Przychodzi czas na zabawę i integrację. Docieramy do miejsca, w którym za chwilę rozpoczniemy rozgrywkę paintballa. Uczestnicy są wyraźnie podekscytowani - czytamy na portalu kobieta.wp.pl.

Gdy nadchodzi wieczór, wszyscy spotykają się w ogrzewanym namiocie, w którym gra muzyka i można bawić się do białego rana.

Podoba mi się, czuję klimat imprezy w remizie - zachwycał się jeden z uczestników, czytamy na portalu kobieta.wp.pl.

Co ciekawe, nie każdy dołączył do zabawy w altanie, więc organizator wydarzenia postanowił wysłać do uczestników wiadomość SMS o następującej treści:

"Informujemy, że trwa impreza w altanie na zewnątrz. Przyszły gorące panie i panowie. Zapraszamy!"

Zgodnie z informacjami podanymi na portalu kobieta.wp.pl. z czasem parkiet zaczął wypełniać się coraz większą ilością osób i impreza rozkręcała się na całego. Dziennikarka, która brała udział w zabawie w pewnym momencie opuściła salę, lecz na koniec zaczepiła ją jeszcze jedna z poznanych koleżanek, mówiąc:

Podoba mi się ten chłopak, przypomina mi moją pierwszą miłość. Trzymaj kciuki, żeby coś z tego wyszło

Jak więc widać, na katolickich karnawałach można zarówno się modlić, jak i poznać - być może - miłość życia.

