Kibic Wisły Kraków zaatakowany przed meczem. Sprawca trafił do aresztu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-15 12:09

Przed rozpoczęciem spotkania Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok, 49-letni fan gospodarzy został brutalnie zaatakowany. Agresywny 28-latek, kierowany sympatią do innej drużyny, zranił go niebezpiecznym narzędziem. Decyzją sądu napastnik najbliższe miesiące spędzi w areszcie.

Budynek aresztu z kratami w oknach i drutem kolczastym. O ataku na kibica Wisły Kraków przeczytasz na SE.
Autor: Grzegorz Kluczyński

Areszt dla sprawcy napaści na tle kibicowskim

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło bezpośrednio przed rywalizacją Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok. Sprawca zaatakował fana Białej Gwiazdy, a następnie próbował błyskawicznie uciec, jednak funkcjonariuszom udało się go szybko schwytać. Jak wykazało badanie, zatrzymany 28-latek był pijany. Zraniony w twarz 49-latek natychmiast trafił pod opiekę lekarzy, a po opatrzeniu obrażeń wypisano go ze szpitala.

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Na podstawie zebranych dowodów krakowska Prokuratura Okręgowa postawiła mężczyźnie zarzuty i zawnioskowała o zastosowanie tymczasowego aresztu.

Wymiar sprawiedliwości zgodził się z prokuratorem, decydując o trzymiesięcznym aresztowaniu 28-latka. Za usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, grozi mu kara sięgająca nawet 20 lat więzienia.

Eskalacja kibicowskiej przemocy w Krakowie?

Ten akt przemocy przed spotkaniem ekstraklasy znów ożywił debatę o bezpieczeństwie w mieście i działaniach pseudokibiców. Niepokoje są uzasadnione, bo zaledwie w sierpniu w Nowej Hucie zginął kibic Hutnika Kraków. W związku z tamtą zbrodnią krakowska policja zatrzymała pięć osób.

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