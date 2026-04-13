Policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku 28-30 lat, podejrzanych o dokonanie rozboju na 14-letnim chłopcu.

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia około godziny 18:00 na Podgórzu, gdzie chłopiec został pobity i okradziony z torby sportowej, słuchawek, kurtki i koszulki.

Agresja sprawców, powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców, wynikała z sympatii chłopca do jednego z krakowskich klubów piłkarskich.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju i spowodowania uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im od 2 do 15 lat więzienia, a sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło 6 kwietnia bieżącego roku, około godziny 18:00, na jednej z ulic krakowskiego Podgórza. Oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie o rozboju, w którym uczestniczył 14-letni chłopiec. Jak relacjonuje małopolska policja, wracający do domu nastolatek został zaczepiony przez grupę mężczyzn. Początkowo doszło do szarpaniny, która szybko przerodziła się w brutalną napaść. Chłopiec został powalony na ziemię, a następnie kopany i uderzany po twarzy. Agresorzy posunęli się nawet do uderzenia 14-latka twardym przedmiotem w tył głowy. W trakcie bestialskiego ataku, napastnicy ukradli chłopcu torbę sportową, słuchawki bezprzewodowe, kurtkę oraz koszulkę sportową, po czym zbiegli z miejsca zdarzenia. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, które udzieliło poszkodowanemu niezbędnej pomocy. Policjanci, dysponując rysopisami sprawców, natychmiast rozpoczęli poszukiwania, patrolując pobliskie ulice, jednakże agresorom udało się skutecznie ukryć.

Pseudokibice z Krakowa aresztowani: Brutalna napaść na 14-latka

Śledczy z Komisariatu Policji V w Krakowie podjęli natychmiastowe działania. Po dokładnej analizie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym zeznań świadków i poszkodowanego, szybko udało się ustalić personalia osób podejrzanych o udział w tym haniebnym czynie. Okazało się, że byli to mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Kilka dni po zdarzeniu, policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, udając się pod kilka adresów zlokalizowanych między innymi w Podgórzu oraz Woli Duchackiej. W wyniku tych działań zatrzymano trzech mężczyzn w wieku od 28 do 30 lat. Wszyscy zatrzymani trafili do policyjnej jednostki, gdzie przeprowadzono z nimi dalsze czynności. W toku śledztwa wyszło na jaw, że przyczyną brutalnej agresji miała być najprawdopodobniej sympatia 14-latka do jednego z krakowskich klubów piłkarskich, wyrażona poprzez element ubioru.

Wstrząsające okoliczności napaści. Co grozi pseudokibicom?

Finalnie, wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby. Jak informuje małopolska policja, kodeks karny przewiduje za tego typu przestępstwa karę od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Co więcej, z uwagi na chuligański charakter tego zdarzenia, kara dla sprawców może zostać zaostrzona. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze w Krakowie, wobec mężczyzn zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

