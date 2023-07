Oni zobaczą wyniki matur najwcześniej! Sprawdź, gdzie i kiedy będą dostępne

Kiedy wyniki matury 2023? Gdzie będą wyniki matur w Internecie?

W tym roku do matury 2023 przystąpiło 272 tys. uczniów. Absolwenci szkół średnich zdawali egzaminu w dwóch formułach - 2015 i 2023. Pierwszym egzaminem była matura z języka polskiego, która odbyła się 4 maja. W poniedziałek, 8 maja abiturienci przystąpili do egzaminu z matematyki, zaś dzień później odbył się egzamin z języka nowożytnego obcego. W następnej kolejności zdający przystąpili do matur z przedmiotów dodatkowych. Wyniki matury 2023 poznamy w piątek, 7 lipca. Gdzie można zobaczyć wyniki matury 2023 w Internecie? Mają one zostać opublikowane rano w godzinach 8.00-10.00 w systemie ZIU. Potrzebne będą login i hasło, które uczniowie otrzymali przed zakończeniem roku szkolnego.

Oni poznają wyniki matur 2023 wcześniej

Jest grupa uczniów, które będzie mogła sprawdzić wyniki egzaminu dojrzałości przed 7 lipca. Jak podaje TVN 24, chodzi o osoby, które aplikują na uczelnie zagraniczne - szwedzkie lub duńskie. W obu krajach termin złożenie dokumentów upływa kilka dni przed ogłoszeniem wyników matur przez Centralną Komisję Egzaminacyjną - dokładnie 5 lipca. Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafiło pismo w tej sprawie. Jak podaje RPO na swojej stronie, cytując odpowiedź dr Marcina Smolika z CKE, "dyrektorzy CKE i OKE podjęli wspólnie decyzję o przekazaniu wszystkim maturzystom (...), którzy wystąpili lub wystąpią do OKE z odpowiednim udokumentowanym wnioskiem potwierdzającym aplikowanie na uczelnię w Szwecji lub w Danii, pisma z informacją o wynikach egzaminu maturalnego uzyskanych przez zainteresowaną osobę, z nadzieją, że dana uczelnia duńska lub szwedzka takie rozwiązanie uzna za wystarczające". Do tej pory złożono 13 takich wniosków.

Kiedy egzamin poprawkowy?

Dla tych, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, będzie możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Chodzi o uczniów, którzy uzyskają wynik niższy niż 30 procent punktów z jednego przedmiotu obowiązkowego. Matura poprawkowa pisemna odbędzie się 22 sierpnia o godz. 9.00. Egzamin ustny poprawkowy odbędzie się 21 sierpnia.

