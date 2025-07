Kiedyś to było wolne miasto królewskie, teraz jest częścią Krakowa. Prawa miejskie traciło dwa razy

Aż trudno uwierzyć, że jeszcze niewiele ponad 100 lat temu Podgórze nie było częścią Krakowa, lecz osobnym miastem. Prawa miejskie przyznał miejscowości cesarz austriacki Józef II. Podgórze nie utrzymało się jednak jako samodzielny gród. Dwukrotnie traciło prawa miejskie, by ostatecznie w 1915 r. zostać częścią Krakowa. Choć ówcześni podgórzanie nie byli zachwyceni przyłączeniem do większego sąsiada, dziś trudno sobie wyobrazić, by mogło być inaczej. "Małżeństwo" Podgórza i Krakowa 5 lipca świętuje 110. rocznicę związku.