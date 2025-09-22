Kierowca najechał na pieszego leżącego na jezdni. Nie żyje 37-latek

Na alei Wojska Polskiego w Kętach doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 37-letni pieszy. Jak ustalili policjanci, kierujący seatem 46-letni mieszkaniec Kęt najechał na leżącego na jezdni mężczyznę. Mimo natychmiastowej reanimacji, życia pieszego nie udało się uratować. Kierowca miał w organizmie 0,21 promila alkoholu.

Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe
  • W Kętach na alei Wojska Polskiego doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 37-letni pieszy.
  • 46-letni kierowca seata najechał na leżącego na jezdni mężczyznę.
  • W organizmie kierowcy wykryto obecność alkoholu.

Dramat w Kętach. Samochód najechał na leżącego pieszego. Nie żyje 37-latek

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 21 września o godzinie 20:50 na alei Wojska Polskiego w Kętach. Wypadek miał wyjątkowo drastyczny przebieg. Samochód osobowy najechał na mężczyznę, który leżał na jezdni. Poszkodowany był reanimowany, niestety nie było żadnych szans, by go uratować.

 - Jak wstępnie ustalili policjanci, 46–letni mieszkaniec Kęt, kierując samochodem marki Seat, najechał na leżącego na jezdni pieszego, 37– letniego mieszkańca gminy Kęty – informuje lokalna policja.

Kierowca był w stanie po użyciu alkoholu

Badanie stanu trzeźwości kierowcy seata wykazało, że w chwili zdarzenia miał 0,21 promila alkoholu w organizmie. Policja pobrała również krew do dalszych badań. Na miejscu wypadku, pod nadzorem prokuratora, pracowali policjanci, którzy zabezpieczyli ślady i prowadzili oględziny.

- W trakcie prowadzonego śledztwa zostaną ustalone dokładne okoliczności, w jakich doszło do tego tragicznego wypadku drogowego – zapewniają śledczy.  

Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji. Na ten moment nie wiadomo, jak doszło do tego, że 37-latek leżał na jezdni. 

