Szokujące sceny w komunikacji publicznej. Kierowca trafił do szpitala

15 czerwca 2025 r. dyżurny Komisariatu Policji w Słomnikach otrzymał zgłoszenie, że w jednym z autobusów MPK doszło do pobicia kierowcy.

Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że na jednym z przystanków w gminie Kocmyrzów – Luborzyca do autobusu wsiadł młody mężczyzna. Był pijany i agresywny. 52- letni kierowca zwrócił mu uwagę, wtedy mężczyzna go zaatakował i oddalił się z miejsca zdarzenia. Sprawca nie tylko naruszył nietykalność cielesną kierowcy, ale również kierował w stosunku do niego groźby pozbawienia życia i zdrowia.

Poszkodowany kierowca trafił do szpitala. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, którzy ustalili i zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec Krakowa. Usłyszał on prokuratorskie zarzuty. Za popełnione przestępstwa grozi mu więzienie.

Policjanci przypominają, że zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z 2023 roku, wprowadziły ochronę prawną dla kierowców i motorniczych, podobną do tej, jaką mają funkcjonariusze publiczni, zwłaszcza w kontekście przemocy i znieważenia. Oznacza to, że za ataki na kierowców komunikacji miejskiej grożą surowsze kary.

Źródło: Małopolska Policja

