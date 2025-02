Matura 2025: Do kiedy można złożyć deklarację maturalną? Nie przegap tego terminu!

Kierowcy zapłacą więcej za płatny odcinek autostrady A4 Katowice-Kraków. Koncesjonariusz trasy, czyli Stalexport Autostrada Małopolska, złożył wniosek do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o wydanie zgody na zmianę stawek:

dla pojazdów kategorii 1 (innych niż motocykle) - z kwoty 16 zł do kwoty 17 zł;

dla pojazdów kategorii 2,3,4 i 5 - z kwoty 49 zł do kwoty 52 zł.

Przypomnijmy, że opłatę kierowcy wnoszą na każdej z dwóch bramek na płatnym odcinku A4 (Mysłowice i Balice). Zmiany mają obowiązywać od 1 kwietnia 2025 r. Na zniżkę mogą liczyć posiadacze niektórych pojazdów.

- Wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 1 kwietnia 2025 roku, zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA. Aktualnie dla pojazdów kategorii 2 i 3 od obowiązującej stawki opłaty za przejazd autostradą (tj. 49 PLN) stosuje się bonifikatę, która wynosi 20 PLN - poinformował koncesjonariusz.

Kiedy odcinek A4 Katowice-Kraków będzie darmowy?

Dobrą informacją dla kierowców są plany rządu dotyczące odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków. Po wygaśnięciu obecnej koncesji przejazd dla samochodów osobowych ma być darmowy. Trasą będzie zarządzała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Koncesja wygaśnie w marcu 2027 r.

- Nie przewiduje się po wygaśnięciu tej umowy zawierania kolejnej na eksploatację tego odcinka autostrady. Oznacza to, że odcinek będzie zarządzany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, a w zakresie opłat drogowych najbardziej prawdopodobny scenariusz to objęcie tego odcinka autostrady opłatą elektroniczną tylko od pojazdów ciężkich, to jest o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ramach systemu poboru opłaty elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej, czyli ETOL - powiedział na posiedzeniu sejmowej komisji infrastruktury wiceminister Stanisław Bukowiec.

