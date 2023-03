Pożar miejskiego archiwum w Krakowie. Zarzuty dla kierownika budowy i inspektora nadzoru

Kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego to dwie kolejne osoby, które usłyszały zarzuty w związku z pożarem krakowskiego archiwum miejskiego – poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Łącznie w sprawie pożaru archiwum miejskiego zarzuty przedstawiono już sześciu osobom. W styczniu zarzuty usłyszeli: strażak, pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz rzeczoznawca, który wydawał opinię o zabezpieczeniach budynku. Osoby te - zdaniem śledczych - mogły poświadczać nieprawdę w dokumentacji budowy. W trakcie pożaru ogień zniszczył dwie hale, w których miasto przechowywało blisko 20 km bieżących akt. Trzecia z nowoczesnych hal archiwum ocalała – nie była jeszcze oddana do użytku. Dotychczas do krakowskiego urzędu wróciło ok. 157 metrów bieżących uratowanych akt. Są one porządkowane i ewidencjonowane pod nadzorem konserwatorów papieru. W archiwum przechowywane były dokumenty, które powstały w urzędzie miasta i podległych mu jednostkach, m.in.: akta osobowe byłych pracowników magistratu, dawne druki meldunkowe oraz dokumenty z 72 już zlikwidowanych miejskich jednostek.

Śledztwo w sprawie pożaru w archiwum jest prowadzone od lutego 2021 roku. - Postępowanie cały czas trwa. Badamy dokumenty, przesłuchujemy świadków. Analizujemy sprawę od procesu inwestycyjnego, przez budowę, oddanie do użytkowania - wyjaśnia prok. Janusz Hnatko.

