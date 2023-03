Krakowski magistrat będzie dłużej otwarty. Urząd przywraca popołudniową obsługę mieszkańców

Koszmar mieszkańców Trzebini. Konieczna jest ewakuacja! Co dalej z cmentarzem?

Od wtorku, 11 kwietnia, Urząd Miasta Krakowa przywraca popołudniową obsługę mieszkańców. Magistrat będzie przyjmował mieszkańców w godzinach od 7.40 do 18.00. Kasy w Wydziale Podatków i Opłat w lokalizacjach: ul. Grunwaldzka 8 i ul. Nowohucka 1, będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00. W pozostałych lokalizacjach (al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28a) będą czynne w dni robocze od 7.40 do 17.45. Punkt Obsługi Przedsiębiorcy przy ul. Zabłocie 22 będzie obsługiwał klientów w dni robocze w godz. 7.40-15.30.

Punkty Obsługi Mieszkańców w galeriach handlowych będą czynne od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-18.00. Jakie sprawy urzędowe można tam załatwić?

Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61, I piętro, lokale nr 157 i 193

Przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania, złożenie wniosku o dowód osobisty (odbiór dowodu osobistego przy al. Powstania Warszawskiego 10 do godz. 15.30). Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów, przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

Galeria Bonarka, ul. Kamieńskiego 11, poziom 1, lokal G 26

Dokonanie zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania, złożenie wniosku o dowód osobisty (odbiór dowodu osobistego przy ul. Wielickiej 28a do godz. 15.30). Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów, przyjmowanie wniosków w sprawie praw jazdy.

Galeria Serenada, ul. Bora-Komorowskiego 41, poziom 2, lokal B-213

Dokonanie zameldowania i wymeldowania, wydawanie poświadczeń zameldowania, złożenie wniosku o dowód osobisty (odbiór dowodu osobistego przy os. Zgody 2 do godz. 15.30), składanie wniosków do CEIDG w zakresie: założenia działalności gospodarczej, zmiany danych firmy zawieszenia/wznowienia działalności gospodarczej, zamknięcia firmy, potwierdzanie profilu zaufanego. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów, odbiór dowodów rejestracyjnych, rejestracja pojazdów, przyjmowanie wniosków i odbiór praw jazdy.

