Kilkanaście aut odholowanych z drogi przed szlakiem do Morskiego Oka. Kierowcy zignorowali znaki

Ignorowanie znaków drogowych skończyło się odholowaniem kilkunastu pojazdów z drogi przed szlakiem prowadzącym do Morskiego Oka - informuje PAP. Auta stały zaparkowane na drodze wojewódzkiej nr 960 prowadzącej do przejścia granicznego Łysa Polana. Policja w Zakopanem przypomina, że doszło tam do zmiany organizacji ruchu, o czym w mijający weekend, 8-9 lipca, zdało się zapomnieć łącznie kilkudziesięciu kierowców, z których samochody kilkunastu zostały odholowane. - Przypominamy, że w tym rejonie nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Za nieprawidłowe parkowanie grozi mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Ponadto koszt odholowania samochodu do 3.5 t to dodatkowo około 450 zł, plus doba na parkingu kolejne 30 zł. Uwaga! Nieprawidłowe parkowanie po stronie słowackiej zagrożone jest mandatem karnym w wysokości nawet do 800 euro - informuje policja w Zakopanem.

Bilety łączone do Morskiego Oka z wyznaczonym miejscem parkingowym należy zakupić z wyprzedzeniem na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego. W przeciwnym przypadku samochód najlepiej zostawić pod kwaterą i korzystać z komunikacji zbiorowej.

