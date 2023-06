Kinga i Gabryś potrzebują pomocy

Choć Gabryś przyszedł na świat w Dzień Matki, moment jego narodzin nie tak miał wyglądać. Kinga Magdoń, mieszkanka Bochni jechała wraz ze swoją mamą i psem ulicą Krzyżanowicką, która znajduje się w pobliżu węzła autostradowego. To właśnie tam niespodziewanie doszło do wypadku. Auto którym jechała kobieta w zaawansowanej ciąży zderzyło się czołowo z peugeotem. W sumie w wypadku ucierpiały trzy kobiety, dwie, które prowadziły samochody osobowe oraz pasażerka jednego z nich. Pani Kinga, będąca w 31 miesiącu ciąży, została przetransportowana do Szpitala w Bochni. Tam lekarze w pierwszej kolejności przystąpili do ratowania życia jej jeszcze nienarodzonego dziecka i rozwiązali ciążę. Stan po urodzeniu chłopczyka medycy ocenili jako skrajnie ciężki. Maluszek był reanimowany, został przewieziony do szpitala w Prokocimiu. Teraz specjaliści z Krakowa walczą o jego życie. Pani Kinga przeszła trzy skomplikowane operacje złamania kości udowej lewej oraz złamania rzepki i kości skokowej w prawej kończynie dolnej. Przyjaciele rodziny założyli zbiórkę na portalu zrzutka.pl by odciążyć młodą mamę i pomóc jej w tej trudnej sytuacji, a także na poczet przyszłej rehabilitacji małego Gabrysia. – Przede wszystkim prosimy otoczyć Kingę i Gabrysia dobrymi myślami i modlitwą – powiedziała nam osoba z rodziny. TUTAJ można wesprzeć Gabrysia i jego mamę.