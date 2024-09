Wypadek śmiertelny w Świnnej Porębie. Nie żyje kobieta potrącona przez auto

Na drodze krajowej nr 28 w miejscowości Świnna Poręba (powiat wadowicki) miał miejsce śmiertelny wypadek drogowy. Pod kołami samochodu zginęła kobieta. Niestety w tym przypadku piesza sama przyczyniła się do tragicznego zdarzenia. Z relacji policji wynika, że kobieta przechodziła przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Dodatkowo mimo późnej pory nie miała założonych odblasków. Warto podkreślić, że wypadek wydarzył się poza obszarem zabudowanym, gdzie piesi są jeszcze słabiej widoczni. Obrażenia doznane przez poszkodowaną po zderzeniu z samochodem były tak rozległe, że zmarła ona na miejscu wypadku. Poniżej dalsza część artykułu.

Apel policji do pieszych

Mgła, deszcz i śliska nawierzchnia — to warunki, w jakich musimy teraz poruszać się po drogach. Stąd apel policji o zadbanie o własne bezpieczeństwo. Dotyczy to zwłaszcza niechronionych uczestników ruchu, którzy koniecznie powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe. Jednak samo posiadanie odblasku jest niewystarczające, aby być bezpiecznym! Trzeba go jeszcze prawidłowo umieścić, aby spełniał swoją funkcję.

Elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych. Muszą być widoczne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu). Jeśli przypniemy element odblaskowy z tyłu np. do plecaka, to nie zostanie on zauważony przez kierowców nadjeżdżających z przeciwka i odwrotnie, gdy odblask będzie tylko z przodu, nie dostrzegą go kierowcy będący za nami. Optymalnie jest posiadać dwa elementy odblaskowe jeden z przodu i drugi z tyłu lub stosować takie rodzaje odblasków, które widać z obydwu stron sylwetki np. opaski odblaskowe.

