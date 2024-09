Wyjechał do Kolumbii i słuch po nim zaginął. Krzysztofa szukają już dwa lata

Mężczyzna wskoczył do Wisły

Wyjechał do Kolumbii i słuch po nim zaginął. Gdzie jest 39-letni Krzysztof?

To wyjątkowo tajemnicze zaginięcie. 15 lipca 2022 roku Krzysztof Prażmowski wyjechał z Amsterdamu do Bogoty w Kolumbii. 28 lipca 2022 roku mężczyzna miał powrócić do Amsterdamu, jednak 3 sierpnia 2022 roku mężczyzna nawiązał telefoniczny kontakt z rodziną i poinformował, że przebywa w Kolumbii. Od tego czasu 39-latek nie kontaktował się z bliskimi, którzy prowadzili poszukiwania mężczyzny na własną rękę. Pod koniec kwietnia tego roku rodzina zgłosiła zaginięcie 39-latka w Polsce. 24 września 2024 roku rodzina zaginionego wyraziła natomiast zgodę na publikacje jego wizerunku. Przed wyjazdem za granicę mężczyzna mieszkał w Krakowie na os. Bohaterów Września 77.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym są proszone o kontakt z Komisariatem Policji VII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-911 lub pod numer alarmowy 112. Poniżej rysopis zaginionego.

Rysopis zaginionego Krzysztofa

Rysopis zaginionego Krzysztofa

wzrost 165-170 cm,

szczupła budowa ciała,

włosy krótkie, blond

znaki szczególne: tatuaże na nogach i rękach – brak informacji co przedstawiają.

