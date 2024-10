Ryanair naliczył dodatkową opłatę za walizkę. Afera na lotnisku przed lotem do Krakowa

Kolejny wypadek śmiertelny na DK 28 w powiecie wadowickim. W miejscowości Świnna Poręba pieszy został potrącony przez samochód ciężarowy. Do wypadku doszło w środku nocy. Poszkodowany otrzymał pomoc medyczną, jednak jego obrażenia były zbyt rozległe. Ratownikom nie udało się go uratować. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności wypadku. To już drugie w ostatnich dniach tragiczne zdarzenie w tym regionie.

- Policjanci ustalają tożsamość ofiary. Kierujący samochodem był trzeźwy. Funkcjonariusze są jeszcze na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu: obowiązuje ruch wahadłowy – przekazała PAP rzecznik wadowickich policjantów st. asp. Agnieszka Petek.

Zaledwie w poniedziałek (21 października) na DK 28 w Mucharzu doszło do kraksy dwóch samochodów. W wyniku tragicznego zdarzenia życie straciły trzy młode osoby. 20-letnia kobieta oraz 26-letni mężczyzna zginęli na miejscu wypadku, natomiast druga z 20-latek zmarła w szpitalu w Suchej Beskidzkiej.

Droga krajowa 28 łączy województwo małopolskie i podkarpackie. Prowadzi z Zatoru przez Wadowice, Nowy Sącz, Gorlice, Krosno, Sanok, Przemyśl do Medyki na granicy z Ukrainą.

