Kompletnie pijany 19-latek roztrzaskał volkswagena. Został poważnie ranny

- W nocy z 1 na 2 października w Podolszu (powiat oświęcimski) doszło do wypadku drogowego na ulicy Zatorskiej, w którym nietrzeźwy 19-letni obywatel Ukrainy wypadł z jezdni volkswagenem i uderzył w ekrany dźwiękochłonne.
- Kierowca, który miał 1,7 promila alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do kierowania, został wydobyty z pojazdu przez strażaków i przetransportowany do szpitala z poważnymi obrażeniami.
- Mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata oraz konfiskata pojazdu; sprawa wykroczeń zostanie skierowana do sądu, a zawiadomienie o braku OC do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Pijany kierowca z Ukrainy cudem uniknął śmierci. Totalnie roztrzaskał volkswagena
Zdarzenie miało miejsce około godz. 3 nad ranem na ulicy Zatorskiej w Podolszu (powiat oświęcimski). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 19-letni obywatel Ukrainy, kierując volkswagenem, na łuku drogi wypadł z jezdni, a następnie rozbił auto o ekrany dźwiękochłonne. Siła uderzenia była tak duża, że mężczyzna został uwięziony w pojeździe. Jak informuje małopolska policja, z wraku wydobyli go strażacy po rozcięciu karoserii.
Młody kierowca odniósł poważne obrażenia i pod opieką ratowników medycznych został przetransportowany do szpitala. Na miejscu policjanci przeprowadzili badanie jego stanu trzeźwości. Wynik był szokujący – alkomat wskazał 1,7 promila alkoholu. To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze ustalili, że 19-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a jego volkswagen nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC
19-latkowi grożą nawet 3 lata więzienia
Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie młody mężczyzna poniesie surowe konsekwencje. Zgodnie z nowymi przepisami, za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Sąd orzeknie również co najmniej trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Co więcej, ponieważ stężenie alkoholu w jego organizmie przekroczyło 1,5 promila, grozi mu również konfiskata pojazdu.
Sprawa jego wykroczeń, w tym braku uprawnień, zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie. To jednak nie koniec. Policja skieruje również odrębne zawiadomienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z brakiem polisy OC, co może skutkować nałożeniem na niego wysokiej kary finansowej.
Służby podkreślają kluczową rolę świadków zdarzenia, którzy natychmiast wezwali pomoc i jako pierwsi udzielili poszkodowanemu pomocy. Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek i przypomina: jeśli jesteś nietrzeźwy – nie wsiadaj za kierownicę. Każdy, kto widzi pijaną osobę próbującą prowadzić pojazd, powinien natychmiast zareagować, uniemożliwiając jej jazdę lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.