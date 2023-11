Prace na moście Dębnickim zbliżają się do końca. Magistrat podał datę otwarcia

Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prace na moście Dębnickim zbliżają się do końca, obecnie trwa zbrojenie i betonowanie chodników. Magistrat poinformował, że w poniedziałek (27 listopada) zaplanowane jest układanie warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni. Jeśli na przeszkodzie nie stanie pogoda, most Dębnicki zostanie otwarty w czwartek, 30 listopada. Wraz z otwarciem w pełni mostu zostanie również udrożniony przejazd przez skrzyżowanie koło Jubilatu, tak, by ruch pojazdów odbywał się wszystkimi pasami ruchu.

Relacje skrętne pozostaną niedostępne, uruchomiona zostanie ponownie sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez most Dębnicki. Przystanek autobusowy „Jubilat” 03 dla linii autobusowych nr 124, 144, 164, 169, 173, 179, 194, 300, 301, 304, 424, 494, 503, 513, 608, 609 i LR0 zostanie przywrócony do stałej lokalizacji.

Skąd opóźnienie przy remoncie mostu Dębnickiego?

Z wyjaśnień krakowskiego magistratu wynika, że zakładany pierwotnie termin zakończenia prac uległ kilkudniowemu przesunięciu ze względu na dodatkowy zakres robót: wymianę betonu i odtworzenie zbrojenia wsporników chodnikowych na dojściach do mostu. W czasie prac stwierdzono bardzo zły stan techniczny wsporników zarówno od strony Podgórza, jak i po stronie ulicy Zwierzynieckiej.

