Pogoda w Krakowie: 12-14 czerwca

Mieszkańcy Krakowa w najbliższy weekend doświadczą prawdziwego wachlarza pogodowych nastrojów. Aura będzie się zmieniać z dnia na dzień, serwując zarówno wyższe temperatury, jak i wyraźne ochłodzenie. Kluczowy okaże się trend spadkowy, który najmocniej da o sobie znać w niedzielę, czyniąc ten dzień najchłodniejszym w całym okresie.

Ciepły, ale deszczowy piątek

Weekend rozpocznie się w piątek, 12 czerwca, który będzie jednocześnie najcieplejszym dniem. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie około 22 stopni Celsjusza, co może zachęcać do aktywności. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 12 stopni. Pogoda nie będzie jednak idealna, ponieważ prognozowane są słabe opady deszczu. Wiatr powieje ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota z chmurami i lekkim ochłodzeniem

W sobotę, 13 czerwca, aura w Krakowie nieco się zmieni. Przede wszystkim odczuwalne będzie lekkie ochłodzenie – temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Noc pozostanie podobna do poprzedniej, z temperaturą na poziomie około 12 stopni. Niebo zdominuje zachmurzenie umiarkowane, choć niewykluczone są również słabe, przelotne opady. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość do 5 m/s.

Wyraźnie chłodniejsza niedziela

Zakończenie weekendu, 14 czerwca, upłynie pod znakiem zdecydowanie najchłodniejszej pogody. Niedziela przyniesie maksymalną temperaturę na poziomie zaledwie 17 stopni Celsjusza. Noc będzie jeszcze zimniejsza, z temperaturą spadającą do około 10 stopni. Tego dnia ponownie mogą pojawić się słabe opady deszczu, a wiatr utrzyma swoją prędkość na poziomie około 5 m/s, co dodatkowo spotęguje odczucie chłodu.

Weekend w Krakowie. Jak zaplanować czas?

Zmienna pogoda będzie wymagała elastyczności w planowaniu weekendu. Piątkowe popołudnie, mimo deszczu, będzie najcieplejsze, co można wykorzystać na spacer z parasolem. Sobota, z mniejszą ilością opadów, ale umiarkowanym zachmurzeniem, to dobry moment na dłuższe wyjście na miasto. Niedziela, jako najchłodniejszy i wilgotny dzień, będzie sprzyjać spędzaniu czasu wewnątrz, na przykład w muzeach, galeriach czy przytulnych kawiarniach.

Dane pogodowe: OpenWeather