Konrad Berkowicz z Krakowa kandydatem do Sejmu 2023. Weźmie udział w debacie "Super Expressu"

To idealne miejsce, by złapać ostatnie chwile lata. Jest niecałe pół godziny od Krakowa!

"Jedynka" na liście krakowskiej Konfederacji. Co wiemy o Konradzie Berkowiczu?

Konrad Berkowicz to polityk urodziny w 1984 roku w Krakowie, choć wychowywał się w Trzcinicy koło Jasła. W stolicy Małopolski studiował jednak informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, jednak nie ukończył tego kierunku. Swoją karierę polityczną rozpoczął w 2005 roku, zostając członkiem Unii Polityki Realnej. Z listy Ligi Polskich Rodzin, w ramach Ligi Prawicy Rzeczypospolitej w 2007 roku kandydował do Sejmu i w 2009 roku do Parlamentu Europejskiego. Później pełnił funkcję wiceprezesa Kongresu Nowej Prawicy. Pracował także jako rzecznik Janusza Korwin-Mikkego w jego kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku był kandydatem Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Również w 2019 roku w wyborach parlamentarnych startował z listy Konfederacji Wolność i Niepodległość uzyskując mandat posła. Od 2022 roku jest wiceprzewodniczącym koła poselskiego Konfederacji.

Konrad Berkowicz weźmie udział w debacie SE

"Jedynka" krakowskiej listy Konfederacji do wyborów, które odbędą się już 15 października, Konrad Berkowicz, weźmie udział w specjalnej debacie „Super Express”, odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 24 września o godz. 18:00. Poprowadzą ją dziennikarze "Super Expressu": Kamila Biedrzycka i Tomasz Walczak. Tematy, które będą poruszane w ramach debaty to między innymi sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo i praworządność. Nie zabraknie też pytań od widzów.

Zapraszamy do oglądania na żywo już w niedzielę, 24 września, o godz. 18:00 na naszym kanale na YouTube, profilu SE na Facebooku i na SE.pl oraz do śledzenia naszej relacji prosto ze studia!