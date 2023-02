Kontrola u Barbary Nowak po zawieszeniu dyrektorki VIII LO. Posłowie chcą też wyjaśnień od Jacka Majchrowskiego

Zamaskowany bandyta strzelił do sprzedawczyni, bo nie chciała dać mu pieniędzy. Seria rozbojów w Krakowie

Kontrola poselska w małopolskim kuratorium oświaty. Chodzi o zawieszenie dyrektorki VIII LO

Posłowie Koalicji Obywatelskiej rozpoczęli kontrolę w małopolskim kuratorium oświaty po zawieszeniu Anny Drwięgi, dyrektorki VIII LO im. Wyspiańskiego w Krakowie. Nauczycielka twierdzi, że ma problemy ponieważ nie zgodziła się na promocję do wyższej klasy licealistki, która otrzymała ocenę niedostateczną z chemii. - Chcemy sprawdzić i zapytać małopolską kurator o postępowanie dyscyplinarne prowadzone wobec pani dyrektor Anny Drwięgi – powiedziała poseł Krystyna Szumilas na briefingu przed siedzibą kuratorium. Jak podaje PAP, przedmiotem kontroli ma być zakres uprawnień kuratorium. Opozycja zarzuca też Barbarze Nowak upartyjnienie urzędu. Zdaniem posła Aleksandra Miszalskiego w Krakowie działa "układ kuratorski". Polega on na tym, jak wyjaśniał parlamentarzysta, że kurator wszczyna postępowania dyscyplinarne, w których jest prokuratorem i sędzią. - W 2020 r. 50 proc. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli i dyrektorów w Polsce prowadzona była w Małopolsce. To patologia – mówił poseł, wymieniając nazwiska kilku innych zawieszonych dyrektorów.

Parlamentarzyści przygotowali też pytania do Jacka Majchrowskiego, chcąc się dowiedzieć, dlaczego prezydent Krakowa przystał na wniosek małopolskiej kurator o zawieszenie dyrektor VIII LO. Z kolei od Ministerstwa Edukacji i Nauki domagają się danych o postępowaniach dyscyplinarnych w 2022 r. Wyjaśnień od prezydenta Krakowa w tej sprawie żądali również: radny Łukasz Gibała oraz posłanka Partii Razem Daria Gosek-Popiołek.

- To nie jest decyzja prezydenta. Kiedy wpływa taki wniosek od komisji dyscyplinarnej, prezydent nic innego nie może zrobić. To jest sytuacja, gdzie przepisy na organie prowadzącym wymuszają taką a nie inną czynność. Kiedy komisja dyscyplinarna przy wojewodzie rozpoczyna postępowanie, to organ prowadzący szkołę, czyli w tym wypadku miasto, prezydent, ma obowiązek zawieszenia dyrektora na maksymalnie sześć miesięcy – powiedziała PAP rzeczniczka prezydenta Monika Chylaszek.

