Kontroler pobity przez agresywnego pasażera. To już prawdziwa plaga!

To była rutynowa kontrola biletów, jednak jej finał okazał się dramatyczny. Jak informuje portal Kraków Nasze Miasto, gdy jeden z pasażerów został poproszony o pokazanie biletu, wpadł w szał. Bił kontrolera po głowie pięściami, drugiemu zerwał z szyi identyfikator. Nie wiadomo jak zakończyłaby się cała sytuacja, gdyby nie reakcja kierowcy, który wezwał policję.

Jak się okazało, napastnik był pijany. Agresywny pasażer został zatrzymany przez policjantów. Jeden z zaatakowanych kontrolerów został zabrany przez pogotowie ratunkowe i trafił na SOR.

Coraz więcej takich przypadków

To już szósty taki przypadek w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W listopadzie zeszłego roku na przystanku tramwajowym "Politechnika" bandyci pobili kontrolera używając nie tylko własnych pięści, ale też... metalowej kuli ortopedycznej. Miesiąc wcześniej, w autobusie linii nr 337, została zaatakowana kontrolerka. Kobieta po uderzeniu w głowę trafiła do szpitala. Inny kontroler został pogryziony przez agresywną pasażerkę bez biletu. Do kolejnego ataku doszło zaledwie kilka dni temu. Tym razem napastnikiem okazał się Brytyjczyk, który odmówił okazania dokumentów i przeszedł do rękoczynów. W tym przypadku kontroler również trafił do szpitala.

Patologia w sieci przechodzi do "realu"

Nie ma żadnych wątpliwości, że za takie zachowania nieuczciwych pasażerów w dużej mierze odpowiedzialni są administratorzy i użytkownicy grup w mediach społecznościowych, gdzie panuje "nagonka" na kontrolerów. Jak grzyby po deszczu powstają strony i grupy, których twórcy i użytkownicy nie tylko informują o tym, gdzie aktualnie odbywają się kontrole biletów, ale także namawiają do publikowania zdjęć pracowników firmy zajmującej się wyłapywaniem "gapowiczów". Fotografie często opatrzone są wulgarnymi opisami, komentarzami, a wręcz namawianiem do linczu. Jak widać, to patologiczne zjawisko ma już coraz bardziej niepokojące skutki.

Zarówno Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie jak i firma zatrudniająca kontrolerów, zgodnie twierdzą, że nie będą tolerować tego typu zachowań i zapowiadają, że będą ścigać je za pomocą narzędzi prawnych.

Nikt nie jest anonimowy w Internecie

Warto jednak pamiętać, że w Internecie nikt nie jest anonimowy. Autorzy wpisów powinni brać pod uwagę, że mogą prędzej czy później zostać pociągnięci do odpowiedzialności i ponieść surowe konsekwencje swojego zachowania. W przypadku łamania prawa, ukrywanie się pod pseudonimem czy fałszywym imieniem i nazwiskiem nie daje pełnej anonimowości i może zaowocować tym, że pewnego dnia do drzwi takiego internauty zapuka policja.

