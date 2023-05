Kości dziecka i kilku dorosłych w centrum wsi. Szokujące znalezisko

Ludzkie szczątki na budowie chodnika łączącego Porębę Żegoty z Alwernią

Ludzkie szczątki należące do dziecka i czterech osób dorosłych ujawniono w czasie prac poprzedzających budowę chodnika łączącego Porębę Żegoty z Alwernią - informuje radiokrakow.pl. Wszystkie pochodzą prawdopodobnie z przełomu XVI i XVII w. Kości znaleziono w siedmiu trumnach zbiorowych, a firma wykonująca na zlecenie gminy Alwernia prace archeologiczne wskazała już 26 grobów i 11 skupisk, których może być jednak więcej. - Okazało się, że natrafiliśmy na szczątki osób. Pierwsze szczątki, które zostały wykopane, to były cztery osoby dorosłe i jedno dziecko. Na dzień dzisiejszy mamy te szczątki pochowane w siedmiu trumnach zbiorowych. Archeolog nie doszedł jeszcze do końca cmentarza. Rozpoczynamy pracę pod nadzorem archeologa i będziemy sprawdzać, co jeszcze wykopiemy, bo na pewno jeszcze na coś natrafimy - powiedziała Beata Nadzieja-Szpila, burmistrzyni gminy Alwernia, którą cytuje radiokrakow.pl.

Oprócz ludzkich szczątków na miejscu odkryto również 14 przedmiotów, charakterystycznych dla cmentarzy parafialnych ww. okresu. Medaliki, krzyżyki, koraliki od różańca itp. mają trafić do Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

