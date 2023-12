Metropolita krakowski w ostrych słowach o in vitro. "Człowiek nie jest produktem"

Koszmar w samolocie do Krakowa. "Rozległ się huk, kabina wypełniła się dymem"

Pasażerowie samolotu linii Buzz do Krakowa, na lotnisku w Sztokholmie przeżyli chwile grozy. W niedzielę, 10 grudnia podróżni musieli być ewakuowani, bo kabina maszyny niespodziewanie wypełniła się dymem. Dodatkowo pasażerowie słyszeli huk. Na szczęście wyprowadzenie ludzi z samolotu przebiegło sprawnie i nie było osób poszkodowanych. Jak relacjonuje portal rynek-lotniczy.pl około 189 pasażerów zostało szybko ewakuowanych za pomocą trapów. Świadkowie sytuacji opisali awarię w mediach społecznościowych jako „dramatyczną scenę”. Niektórzy podróżni musieli nawet krzyczeć na członków załogi, żeby zostały otworzone drzwi ewakuacyjne.

Usterce uległ samolot boeing 737 MAX (SP-RZG). Pasażerowie wylecieli do Krakowa z sześciogodzinnym opóźnieniem. Do Polski zabrała ich maszyna starszej generacji. Linie Buzz należą do Ryanaira.

Ryanair/Buzz 737 MAX evacuated at Stockholm-Arlanda Airport after smoke filled the cabin while starting the engines. No injuries reported. pic.twitter.com/k1pQs6mz4x— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 10, 2023

