Cracovia Półmaraton Królewski. Ogromne utrudnienia dla kierowców i pasażerów MPK

Cracovia Półmaraton Królewski 2023. Ogromne utrudnienia w ruchu

W niedzielę, 8 października w Krakowie odbędzie się Cracovia Półmaraton Królewski 2023. To dziewiąta edycja jednego z najpopularniejszych biegów, jakie odbywają się co roku w stolicy Małopolski. W tym roku trasa biegu głównego obejmuje ważne ulice w mieście. Sportowcy pobiegną m.in. ul. Lema, Mogilską, Plantami, Floriańską, Aleją Pokoju czy w okolicach Ronda Czyżyńskiego. W związku z tym magistrat planuje zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie. Pełne trasy 9. edycji Cracovia Półmaratonu Królewskiego 2023 dostępne są poniżej.

Bieg główny:

START (godz. 10:00): Lema (obok TAURON Areny) – Lema – Mogilska (jezdnia pod prąd) – Rondo Mogilskie – Kopernika (przecięcie ul. Westerplatte) – Plantami do Barbakanu – Floriańska – Rynek Główny – Grodzka (przecięcie ul. Dominikańskiej) – Idziego – Podzamcze – górny Bulwar Czerwińskiego – dolny Bulwar Kurlandzki – Miedziana – Ofiar Dąbia – Aleja Pokoju do pętli Dąbie (jezdnia zgodnie z prądem) – Aleja Pokoju (przebiegnięcie na jezdnię pod prąd) – Lema (jezdnia pod prąd) – Aleja Jana Pawła II (jezdnia zgodnie z prądem) – Rondo Czyżyńskie – Aleja Jana Pawła II (jezdnia pod prąd) – Aleja Jana Pawła II (jezdnia zgodnie z prądem) – Rondo Czyżyńskie – Aleja Jana Pawła II (jezdnia pod prąd) – Lema (jezdnia pod prąd) – TAURON Arena Kraków – META.

Bieg na 5km:

START (godz. 10:00): Lema (obok TAURON Areny) – Lema – Al. Pokoju (jezdnia pod prąd) – wbiegnięcie pod TAURON Arenę i powrót do Al. Pokoju – Al. Pokoju (jezdnia północna pod prąd) – Nowohucka (jezdnia pod prąd, z wyjątkiem jednego pasa od strony wschodniej) – łącznica do Al. Jana Pawła II (pod prąd) – Al. Jana Pawła II (pod prąd) – Lema – TAURON Arena – META.

Cracovia Półmaraton Królewski. Zmiany w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej

W związku z organizacją Cracovia Półmaratonu Królewskiego magistrat zdecydował się na wprowadzenie poniższych zmian w organizacji ruchu i kursowania komunikacji publicznej w Krakowie.

Zamknięcia ulic lub ich odcinków w dniu 8.10.2023 r.:

W godz. 0:00-18:00:

ul. Lema w obu kierunkach (w związku z budową, a następnie demontażem infrastruktury biegów), z dopuszczeniem:od strony ul. Mogilskiej do godz. 8:30 dojazdu dla organizatora oraz uczestników półmaratonu do parkingu przy TAURON Arenie Kraków i dojazdu do osiedla przy ul. Lema 5 i 5A;od strony Al. Pokoju dojazdu pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania ruchem do osiedla przy ul. Lema 15A,15B,15C,15D,15E;po wygrodzeniu korytarza w ul. Lema wyjazdu/wjazdu pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania ruchem z/do osiedli przy Lema od strony al. Pokoju.

W godz. 8:30-13:30:

al. Pokoju od ul. Lema do Ronda Dywizjonu 308 (jezdnia północna – w kierunku Ronda Grzegórzeckiego);Wyjazd z M1 tylko w prawo w kierunku Ronda Dywizjony 308;al. Jana Pawła II od ul. Lema do Ronda Czyżyńskiego (jezdnia południowa – w kierunku Ronda Czyżyńskiego) i od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego (jezdnia północna – w kierunku Placu Centralnego)Na Węźle im. Rayskiego relacja z kierunku Stella Sawickiego w prawo i prosto pod węzłem, na węźle z tego kierunku zawracanie tylko dla KMK, na Rondzie Czyżyńskim tylko relacje w prawo z ul. Bieńczyckiej i z al. Pokoju;ulice: Floriańska, wschodnia strona Rynku Głównego, Grodzka, Św. Idziego, PodzamczeWyjazd z ul. Droga do Zamku tylko w prawo w kierunku południowym, wyjazd z ul. Straszewskiego w kierunku Alei Trzech Wieszczów w związku z remontem ul. Zwierzynieckiej przez ul. Piłsudskiego.

W godz. 9:00-11:00:

ul. Mogilska (jezdnia południowa – w kierunku Ronda Czyżyńskiego), ul. Kopernika, ul. Westerplatte;Na skrzyżowaniu ulic: Kopernika-Mikołajska wyjazd z ul. Cystersów przy chwilowej przerwie w ruchu tylko w lewo w ul. Mogilską w kierunku Ronda Mogilskiego, ulice: Botaniczna i Strzelecka dwukierunkowe bez przejazdu, dojazd do ul. Radziwiłłowskiej z ul. Westerplatte ul. Zamenhofa.W godz. 10:00-10:30:wylot z Ronda Mogilskiego w al. Powstania Warszawskiego;Możliwość zawracania na Rondzie Mogilskim w kierunku północnym i zjazd w ul. Lubicz, z kierunku ul. Powstania Warszawskiego chwilowa przerwa w ruchu lub zamknięcie od strony Ronda Grzegórzeckiego.

W godz. 10:00-13:30:

al. Pokoju od ul. Fabrycznej i ul. Ofiar Dąbia do ul. Świtezianki (jezdnia południowa – w kierunku Ronda Czyżyńskiego) i od ul. Świtezianki do ul. Lema (jezdnia północna – w kierunku Ronda Grzegórzeckiego):Możliwość wyjazdu z ul. Widok w kierunku Ronda Dywizjonu 308;ul. Ofiar Dąbia od ul. Na Szaniec do al. Pokoju:Możliwość przejazdu dla poj. do 2,5 t do ul. Widok ulicami: Na Szaniec i Bajeczną.„Rękawy”:

ul. Lema - korytarz wjazdowy i wyjazdowy do osiedla od strony al. Pokoju przy kierowaniu ruchem prze uprawnione osoby;al. Pokoju - korytarz wyjazdowy z ul. Widok w kierunku Ronda Dywizjonu 308;al. Jana Pawła II - korytarz wyjazdowy z ul. Wysockiej w kierunku ul. Nowohuckiej na czas półmaratonu.

LINIE TRAMWAJOWE – zmiany obowiązują w godz. ok. 10:00 – 11:00/11:30/13:30:

inia 1 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w godz. ok. 10:00 – 11:30: Wańkowicza – … – Rondo Czyżyńskie – al. Jana Pawła II – Mogilska – Lubicz – Basztowa – Podwale – Piłsudskiego – Al. 3 Maja – Cichy Kącik;w godz. ok. 11:30 – 13:30: Wańkowicza – … – Rondo Czyżyńskie – al. Jana Pawła II – Mogilska – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – … – Cichy Kącik;

linia 3 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w godz. ok. 10:00 – 11:00: Krowodrza Górka P+R – … – Tunel – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Dietla – Starowiślna – … – Nowy Bieżanów P+R;

linia 4 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w godz. ok. 10:00 – 13:30: Bronowice Małe – … – Rondo Czyżyńskie – Rondo Kocmyrzowskie – Plac Centralny – … – Zajezdnia Nowa Huta;

linia 8 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w godz. ok. 10:00 – 11:30: Bronowice Małe – … – Teatr Bagatela – Dunajewskiego – Basztowa – Lubicz – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Dietla – Starowiślna – Poczta Główna – Św. Gertrudy – … – Borek Fałęcki;

linia 10 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w godz. ok. 10:00 – 11:00: Pleszów – Plac Centralny – Rondo Kocmyrzowskie – Rondo Czyżyńskie – … – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Dietla – Starowiślna – Poczta Główna – … – Kurdwanów P+R;w godz. ok. 11:00 – 13:30: Pleszów – … – Plac Centralny – Rondo Kocmyrzowskie – Rondo Czyżyńskie – … – Kurdwanów P+R;

linia 13 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w godz. ok. 10:00 – 11:30: Bronowice – … – Teatr Bagatela – Dunajewskiego – Basztowa – Lubicz – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Dietla – Starowiślna – Poczta Główna – Św. Gertrudy – … – Nowy Bieżanów P+R;

linia 14 – będzie kursować po trasie czasowo zmienionej, skróconej:

w godz. ok. 10:00 – 13:30: Bronowice – Dąbie;

linia 18

w godz. ok. 10:00 – 11:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Czerwone Maki P+R – … – Stradom – Św. Gertrudy – Starowiślna – Dietla – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie – Lubicz – Basztowa – Długa – … – Papierni Prądnickich;

linia 22

w godz. ok. 10:00 – 13:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Kopiec Wandy – … – Plac Centralny – Rondo Kocmyrzowskie – Rondo Czyżyńskie – Jana Pawła II – Mogilska – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – … – Borek Fałęcki;

linia 72

w godz. ok. 10:00 – 11:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Cmentarz Rakowicki – … – Lubicz – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Grzegórzecka – Dietla – Starowiślna – Poczta Główna – Św. Gertrudy – … – Mały Płaszów P+R.

LINIE AUTOBUSOWE – zmiany obowiązują w godz. ok. 10:00 – 10:30/13:30 (Z WYJĄTEKIEM LINII 128):

linia 103 – w godz. ok. 10:00 – 13:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w kierunku Alei Przyjaźni: Lesisko – … – al. Pokoju – al. Jana Pawła II – Plac Centralny – al. Solidarności – Aleja Przyjaźni;w kierunku Lesiska: Aleja Przyjaźni – … – Bieńczycka – al. Jana Pawła II – Stella-Sawickiego – tunel pod al. Jana Pawła II – Nowohucka – al. Pokoju – Centralna – … – Lesisko;

linia 113 – w godz. ok. 10:00 – 13:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach):

Centralna – … – EC Łęg – Ciepłownicza – Nowohucka – Powstańców Wielkopolskich – Podgórze SKA;przystanek końcowy Centralna 06 (na al. Pokoju w kierunku Ronda 308. Dywizjonu), początkowy Centralna 04 (na ul. Centralnej);o na wydłużonym odcinku będzie obsługiwać wszystkie przystanki;

linia 128 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w godz. ok. 0:00 – 10:00 i 13:30 – 18:00 (w obu kierunkach): Prądnik Czerwony – … – Meissnera – Mogilska – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – al. Pokoju – Ofiar Dąbia – … – Zajezdnia Płaszów;w godz. 10:00 – 10:30: w kierunku Zajezdnia Płaszów: Prądnik Czerwony – … – Meissnera – Mogilska – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Most Kotlarski – Klimeckiego – Nowohucka – Zajezdnia Płaszów, obsługując istniejące przystanki;w kierunku Prądnik Czerwony: Zajezdnia Płaszów – … – Nowohucka – Klimeckiego – Most Kotlarski – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie – Lubicz – Rakowicka – Grochowska – Pilotów – Rondo Młyńskie – Prądnik Czerwony, obsługując istniejące przystanki;w godz. 10:30 – 13:30: w kierunku Zajezdnia Płaszów: Prądnik Czerwony – … – Meissnera – Mogilska – Rondo Mogilskie – Rondo Grzegórzeckie – Most Kotlarski – Klimeckiego – Nowohucka – … – Zajezdnia Płaszów, obsługując istniejące przystanki;w kierunku Prądnik Czerwony: Zajezdnia Płaszów – … – Nowohucka – Klimeckiego – Most Kotlarski – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie – Lubicz – Rakowicka – Grochowska – Pilotów – Rondo Młyńskie – Prądnik Czerwony, obsługując istniejące przystanki;

linia 174 – w godz. ok. 10:00 – 13:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w kierunku Os. Kurdwanów: Kombinat – … – al. Jana Pawła II – Plac Centralny – Rondo Kocmyrzowskie – al. Jana Pawła II – Stella-Sawickiego – tunel pod Al. Jana Pawła II – Nowohucka – … – Os. Kurdwanów;

linia 184 – w godz. ok. 10:00 – 10:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (w obu kierunkach):

Starowiślna – … – Rondo Grzegórzeckie – Rondo Mogilskie – Lubicz – Rakowicka – Grochowska –… – Prądnik Czerwony;

linie 202, 212, 222, 232, 262, 701 – w godz. ok. 10:00 – 13:30 będą kursować po trasach czasowo zmienionych:

w kierunku miejscowości aglomeracyjnych/Wzgórz Krzesławickich: Czyżyny Dworzec –… – Dąbrowskiej – al. gen Andersa – Kocmyrzowska –… – miejscowości aglomeracyjne/Wzgórza Krzesławickie;

linia 424 – w godz. ok. 10:00 – 13:30 będzie kursować po trasie czasowo zmienionej:

w rejonie Ugorka po trasie linii 124: od przystanku Pilotów do pętli TAURON Arena Kraków Wieczysta.

