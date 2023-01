i Autor: Radoslaw Ziomber/CC BY-SA 3.0/wikipedia Należące do miasta akcje Cracovii są warte prawie 27 milionów złotych.

Zmiany w Cracovii

Kraków liczy na gigantyczne pieniądze ze sprzedaży klubu sportowego. W grze miliony złotych

Firma Comarch chce odkupić należące do samorządu miejskiego akcje klubu sportowego Cracovia. Potentat z branży IT zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Zgodę na zbycie udziałów musi wyrazić rada miasta. Obecnie miasto jest akcjonariuszem mniejszościowym Cracovii, a większościowy pakiet należy do Comarchu. Sprzedaż akcji nie oznacza pozbycia się nieruchomości, z których korzysta klub.