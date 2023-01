Zabił znajomego i poszedł na policję. To co zrobił, zdziwiło wszystkich

Horror w Zabierzowie. Operator koparki wykopał z ziemi żywego psa

W Zabierzowie (powiat krakowski) na ul. Przy Torze operator koparki dokonał makabrycznego odkrycia. W trakcie prowadzonych przez siebie prac natknął się na... żywego psa, który był zakopany w ziemi. Sunia wymagała natychmiastowej pomocy weterynaryjnej i trafiła do schroniska KTOZ Kraków, niestety jej stan zdrowia jest tragiczny. - Na chwile obecną jej szanse na przeżycie są bardzo nikłe, ale lekarze już zadbali by jej nie bolało. (...) Jeśli jakimś cudem ktoś coś wie - czyj to może być pies albo widział coś w tamtej okolicy co mogłoby wskazywać na sprawcę prosimy o kontakt - informują w mediach społecznościowych inspektorzy KTOZ. U psa zdiagnozowano między innymi ropomacicze. Weterynarze rozpoczęli odpowiednie leczenie, lecz nie ma żadnej gwarancji, że sunia wróci do zdrowia. Nie wiadomo, jak długo była zakopana w ziemi i jakie spustoszenie w jej organizmie zostało wyrządzone przez bestialskie potraktowanie.

Nagroda za wskazanie sprawcy bestialskiego czynu

Za wskazanie okrutnego właściciela cudem wykopanego z ziemi psiaka została wyznaczona nagroda pieniężna w wysokości 5 tysięcy złotych. Ufundował ja prezes Fundacji De Iure z Niepołomic. - Jeżeli nie był to wypadek i pies celowo został zakopany przez człowieka, to wyznaczam nagrodę 5000 zł za wskazanie mi sprawcy tego czynu - napisał Witold Skrzypek.

Lisy syberyjskie Rysia i Krysia miały być drogim kołnierzem, zamieszkały w przemyskiej Fundacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Tak Nie Nie mam zdania

Czy wiesz, że weterynarze to grupa najsilniej obarczona ryzykiem śmierci samobójczej?

Posłuchaj rozmowy o blaskach i cieniach zawodu weterynarza!