Mają nowy park za ponad 2 miliony zł, a pani Janina kręci z niedowierzaniem głową

Park Łokietka w Krakowie zmienił oblicze

Park Łokietka to tak naprawdę pozostałości po dawnych obiektach zaplecza Twierdzy Kraków z torowiskami i halą kolejki polowej wąskotorowej, bocznicą kolei normalnotorowej od ulicy Składowej. Jeszcze do lat 80-tych XX w była tu baza dla zakładów budownictwa. Przez kolejne lata teren parku był użytkowany jako ogródki działkowe aż popadł w taką ruinę, że stał się budzącym strach i omijanym skwerem. Dzięki staraniom okolicznych mieszkańców przeobraził się w piękny park w huśtawkami, ławkami, placem zabaw dla dzieci i toaletą.

Liczne atrakcje dla mieszkańców grodu Kraka

Miłośnicy czworonogów też znajdą coś dla swoich pupilów. Na terenie nowo powstałego parku został stworzony ogrodzony wybieg dla psów. Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej, odpowiedzialni za rewitalizację terenu zasadzili kilkanaście drzew i 1200 krzewów i bylin.

- Bardzo się cieszę, że to miejsce wreszcie wypiękniało. Nie pozwoliliśmy go zabudować. To mieszkańcy walczyli, by to miejsce stało się parkiem, ale mam wątpliwości co kwestii ile kosztowała ta rewitalizacja. Naprawdę ponad 2 miliony złotych za tych kilka nowych drzew, drewnianych ławek i huśtawek? - mówi naszej dziennikarce Janina Kowalska (72 l.), mieszkanka Krakowa.

Faktycznie budowa parku przy ul Łokietka pochłonęła aż 2,073 miliona złotych. Czy było warto? Kilka zdjęć z tego terenu prezentujemy w galerii, którą przygotowała dziennikarka naszego serwisu.

