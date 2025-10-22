Brutalny napad w parku w centrum Krakowa. Jest przełom w sprawie

2025-10-22 11:15

Brutalny napad w krakowskim parku w centrum miasta. Nieopodal dworca kolejowego grupa młodych osób napadła na swoje ofiary. Dwóch nastolatków 17-latek i 19-latek zostało okradzionych. Policja wytypowała sprawców dzięki miejskiemu monitoringowi, który uchwycił ich wizerunki w dniu napadu i kradzieży. Sąd wyraził zgodę na publikację wizerunku napastników w mediach, a dzięki temu udało się śledczym ustalić ich personalia.

Kraków: Rozbój w Parku Jalu Kurka

Do napadu na dwóch młodych mężczyzn doszło 29 lipca. W wakacyjny, nie za ciepły wieczór, około godziny 21.30 grupa młodych osób zaczepiła 17-latka i 19-latka, którzy przechodzili przez Park Jalu Kurka. To miejski park, znajdujący się tuż przy dworcu kolejowym i autobusowym. Napastnicy domagali się kosztownych rzeczy ostatecznie ukradli swoim ofiarom e–papierosa i power bank. Ale nie sama kradzież jest szokująca, ale fakt, że aby jej dokonać młodociany gang bił, szarpał, popychał swoje ofiary. Poszkodowani byli też bici po twarzach. Po zabraniu cennych rzeczy uciekli, a nastolatkowie zawiadomili policję.

Przełom po sygnałach od krakowian

Niespełna trzy miesiące po tym niepokojącym zdarzeniu, funkcjonariusze dokonali przełomu. Śledczy zakwalifikowali zdarzenie jako rozbój z uwagi na sposób w jaki sprawcy potraktowali swoje ofiary i dzięki monitoringowi miejskiemu zabezpieczyli wizerunki wytypowanych sprawców. Długie tygodnie intensywnych działań nie przyniosły przełomu w ich zatrzymaniu, dlatego śledczy zaapelowali do wszystkich, którzy wiedzą kim są napastnicy o przekazywanie tych informacji policjantom. Dzięki sygnałom od mieszkańców i czytelników udało się namierzyć sprawców. Policja z Krakowa już wie, kim są. Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie"! 

Policja namierzyła sprawców rozboju w Parku Jalu Kurka
7 zdjęć

