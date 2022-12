Kraków otwiera park Jalu Kurka dla mieszkańców. Miasto podało konkretny termin

Kraków. Park Jalu Kurka wreszcie dostępny dla mieszkańców. Otwarcie w Nowy Rok

Odkupiony od zakonu salwatorianów park Jalu Kurka w Krakowie wreszcie będzie dostępny dla mieszkańców. Miasto poinformowało, że oficjalne udostępnienie terenów odbędzie się w niedzielę, 1 stycznia o godz. 11.00. Krakowski samorząd zapłacił za nieruchomość prawie 11 milionów złotych. Od momentu zakupu parku przez miasto prowadzone w nim były prace porządkowe takie jak wywożenie śmieci, sprzątanie alejek, przegląd drzewostanu. Przed udostępnieniem parku Zarząd Zieleni Miejskiej wymieni również stare, zdewastowane ławki oraz kosze na śmieci na nowe, tak aby poprawić komfort użytkowania tego miejsca. Wykonane prace to niezbędne minimum, tak aby po latach park mógł pełnić swoją pierwotną funkcję – służyć krakowianom jako miejsce odpoczynku i rekreacji. W najbliższym czasie nie są planowane w nim kolejne prace, tak aby można było sprawdzić w jaki sposób mieszkańcy lubią i chcą spędzać w nim czas. Na bieżąco ZZM będzie sprawdzać drzewostan, tak aby to miejsce było w pełni bezpieczne. Park będzie czynny w godz. 6.00-22.00.

Historia parku Jalu Kurka. Jak trafił w ręce zakonników?

Park Jalu Kurka początkowo stanowił ogród Pałacu Montelupich, a następnie stał się własnością rodziny Tarnowskich. Stanisław Tarnowski po przebudowaniu pałacu przekazał miastu ogród pałacowy do użytku publicznego przez wszystkich mieszkańców. W dwudziestoleciu międzywojennym rodzina Tarnowskich została wywłaszczona z tych terenów, które przekazano zakonowi salwatorianów. W okresie PRL państwo odebrało park duchownym i ponownie udostępniło go do powszechnego użytku. Nieruchomość kolejny raz trafiła do salwatorianów na mocy decyzji komisji majątkowej, która powstała po 1989 roku. Park nosi imię Jalu Kurka (Franciszka Kurka), urodzonego w Krakowie poety i prozaika, przedstawiciela tzw. Awangardy Krakowskiej.

