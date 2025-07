Kraków podnosi opłaty za wywóz śmieci. Mieszkańcy zapłacą więcej od września

Zgodnie z decyzją radnych, od 1 września opłata za odbiór posegregowanych odpadów w Krakowie wzrośnie z 27 do 35 zł miesięcznie od osoby. To oznacza, że podstawowa stawka za wywóz śmieci będzie o prawie 30 procent wyższa niż dotychczas. Jeszcze więcej zapłacą krakowianie, którzy nie przykładają się do segregowania odpadów. W tym przypadku stawka wzrasta z 54 do 70 zł miesięcznie od mieszkańca (również ok. 30 proc. więcej).

Jak tłumaczy urząd miasta, mimo podwyżki, krakowska stawka za wywóz i zagospodarowanie odpadów będzie stanowić 55 proc. maksymalnej stawki dopuszczonej ustawą. Ostatnia podwyżka opłat za wywóz śmieci w Krakowie miała miejsce w lipcu 2022 roku. Decyzja o zmianie wysokości opłat zapadła podczas środowej sesji rady miasta, gdzie większość radnych (Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica) poparła ten krok. Przeciwko głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości oraz klubu Kraków dla Mieszkańców.

Argumentami za podwyżką były m.in. inflacja, wzrost ilości produkowanych śmieci, wymogi środowiskowe i prawne, które nakładają na gminy wyższe poziomy recyklingu, a także spadek cen surowców wtórnych. W uzasadnieniu prezydenckiego projektu uchwały podkreślono, że wysokość opłat musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z opłat tych gmina pokrywa nie tylko koszty odbioru i transportu śmieci, ale także ich unieszkodliwiania, odzysku, utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Gospodarka odpadami coraz kosztowniejsza

Wzrost wpływów z opłat w latach 2023-2024 wyniósł nieco ponad 2 proc. i wynikał z pozyskiwania nowych płatników. Koszty funkcjonowania systemu rosły znacznie szybciej: w 2023 roku o prawie 22 proc., w 2024 roku o ponad 10 proc., a w 2025 roku prognozowany jest wzrost o blisko 13 proc. Szacowany wzrost kosztów w 2025 roku w stosunku do roku 2022 przekracza 51 proc. - Dla pokrycia kosztów niezbędne jest zwiększenie dochodów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o około 77,9 mln zł w 2025 roku i około 112,5 mln zł w 2026 roku – informuje krakowski magistrat.

