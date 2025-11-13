Z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, w poniedziałek 17 listopada, na fioletowo podświetlone zostaną kładka o. Bernatka, TAURON Arena Kraków oraz wieża telewizyjna na Krzemionkach.

Główne krakowskie obchody, czyli spotkanie dla rodzin wcześniaków, odbędą się dzień wcześniej, 16 listopada, w Klastrze Innowacji Społeczno – Gospodarczych przy ul. Zabłocie 20.

Wydarzenie organizowane przez Fundację NEONATUS i Szpital Uniwersytecki w Krakowie obejmuje liczne atrakcje dla dzieci, przedstawienia oraz konsultacje ze specjalistami, m.in. logopedami i fizjoterapeutami.

Światowy Dzień Wcześniaka w Krakowie. Rodziny spotkają się, by dzielić się historiami i wsparciem

W geście solidarności z wcześniakami i ich rodzicami, kluczowe budynki w Krakowie rozbłysną fioletowym światłem. Do akcji włączą się kładka o. Bernatka, TAURON Arena Kraków oraz wieża telewizyjna na Krzemionkach. To symboliczny gest, który ma zwrócić uwagę na los dzieci urodzonych przed terminem. Jednak obchody Światowego Dnia Wcześniaka to nie tylko iluminacje. Już w niedzielę, 16 listopada, w Klastrze Innowacji Społeczno–Gospodarczych przy ul. Zabłocie 20 odbędzie się wyjątkowe spotkanie dla rodzin wcześniaków.

Wydarzenie, organizowane przez Krakowską Fundację Dziecka Narodzonego NEONATUS oraz kierownictwo Oddziału Klinicznego Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Jak podkreślają organizatorzy, pierwsze spotkania były bardzo kameralne, a dziś gromadzą setki rodzin. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objął prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. To dowód na to, jak bardzo potrzebne są takie inicjatywy, które dają rodzicom możliwość spotkania i wymiany doświadczeń, a lekarzom i terapeutom pozwalają śledzić dalsze losy swoich małych pacjentów.

W programie przewidziano mnóstwo atrakcji, m.in. przedstawienie „Mała Syrenka” przygotowane przez rodziców i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 90, a także inscenizację wiersza „Pan Tralaliński” w wykonaniu zespołu lekarzy i pielęgniarek ze Szpitala Uniwersyteckiego. Dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach z policją i ratownikami medycznymi, a po raz pierwszy do akcji włączy się Wojsko Polskie. Nie zabraknie również konsultacji ze specjalistami – logopedami i fizjoterapeutami.

Co dziesiąte dziecko na świecie rodzi się za wcześnie

Wiedza na temat wcześniactwa w społeczeństwie wciąż jest niewielka. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, z jakimi powikłaniami zdrowotnymi i zagrożeniami muszą mierzyć się dzieci urodzone między 22. a 37. tygodniem ciąży. Przedwczesny poród stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia noworodka, a jego skutki mogą wpływać na cały przyszły rozwój. Dlatego tak ważna jest kompleksowa opieka i profilaktyka. Środowisko neonatologiczne od lat walczy o rozszerzenie programu profilaktyki zakażeń wirusem RS, który dla wcześniaków bywa śmiertelnie groźny.

Światowy Dzień Wcześniaka to doskonała okazja, by okazać wsparcie. Każdy może przyłączyć się do akcji, zakładając tego dnia fioletowy element garderoby. To mały gest, który pokazuje wielką solidarność z tysiącami małych wojowników i ich rodzinami. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na oficjalnym profilu Fundacji Neonatus.

Kraków sensacyjnie zdetronizowany! To tam żyje się najlepiej w Małopolsce