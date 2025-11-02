Kraków sensacyjnie zdetronizowany! To tam żyje się najlepiej w Małopolsce

W najnowszym rankingu Algolytics Technologies, Kraków nie został uznany za najlepsze miejsce do życia w Małopolsce.

Zwycięska gmina została doceniona za wysokie wyniki egzaminów w szkołach, szybkie interwencje straży pożarnej i różnorodność transportu.

Klasyfikację TOP10 można uznać za bardzo zaskakującą.

Tam żyje się najlepiej w Małopolsce. Sensacyjny ranking, Kraków znalazł zaskakującego pogromcę

Gdzie w Małopolsce żyje się najlepiej? Najnowszy ranking Algolytics Technologies, oparty na wariancie wag eksperckich, rzuca nowe światło na tę kwestię, jednoznacznie wskazując liderów i obszary, które wciąż pozostają w tyle. Wyniki mogą być dla niektórych zaskoczeniem. Okazuje się, że kluczem do wysokiej pozycji jest nie tylko status dużego miasta, ale przede wszystkim bliskość aglomeracji krakowskiej i głównych szlaków komunikacyjnych. Eksperci wskazują na wyraźny podział województwa. Z jednej strony mamy prężnie rozwijające się ośrodki miejskie, a z drugiej – peryferyjne gminy, które borykają się z problemami komunikacyjnymi.

Analiza przygotowana przez ekspertów nie pozostawia złudzeń. Najwyższe noty w rankingu zdobyły gminy zlokalizowane w północnej części województwa, wzdłuż kluczowej dla regionu autostrady A4. To właśnie pas ciągnący się od Chrzanowa, przez Kraków i Bochnię, aż po Tarnów, został uznany za najbardziej atrakcyjny do życia. Drugim silnym obszarem jest południowy łańcuch miast, w skład którego wchodzą Nowy Sącz, Gorlice oraz Limanowa. Jak podkreślają autorzy opracowania, to właśnie te ośrodki miejskie i zaplecze aglomeracyjne Krakowa są premiowane w zastosowanej metodologii.

Sam Kraków jest oczywiście w ścisłej czołówce, ale nie na samym szczycie rankingu. Stolica województwa znalazła swojego pogromcę, który został doceniony za wysoki poziom edukacji, bezpieczeństwo oraz kwestie związane z transportem. Szczegóły w galerii znajdującej się poniżej.

Sonda Czy jesteś zadowolony z władzy w swojej gminie? Jak najbardziej! Tak sobie, mogliby pracować lepiej Absolutnie nie, działają fatalnie!