Kraków szykuje prawdziwe disco wesele pod gołym niebem

Już 19 lipca 2026 roku, w niedzielę o godz. 19:00, Rynek Główny w Krakowie zamieni się w wielki parkiet dla fanów tanecznych brzmień. Przed nami Największe Wesele w Polsce z DJ Staszek, czyli wydarzenie, które ma wszystko, za co publiczność kocha klimat disco polo: energię, wspólne śpiewanie, zabawę do późna i ten wyjątkowy luz, który najlepiej smakuje właśnie w letni wieczór.

To nie będzie zwykły koncert, ale pełne rozmachu widowisko w weselnym stylu. W planie są nie tylko występy muzyczne, ale też oczepiny, konkursy, poczęstunek, pamiątkowe zdjęcia, zabawa z gwiazdą wieczoru i mnóstwo niespodzianek. Jeśli ktoś lubi imprezy, na których od pierwszych minut czuć swojską atmosferę i taneczny puls, to tutaj po prostu trzeba być.

Kordian gwiazdą wieczoru. To nazwisko mówi fanom wszystko

Najmocniejszym punktem wieczoru będzie oczywiście Kordian, czyli artysta, który od lat świetnie odnajduje się na pograniczu disco polo i góralskiej energii. To właśnie ten miks sprawił, że wokalista wypracował własny, bardzo rozpoznawalny styl i dorobił się ogromnie wiernej publiczności.

Fani z pewnością liczą na największe hity z „Dziewczyną z gór” na czele. To numer, który na stałe zapisał się w imprezowym repertuarze i do dziś świetnie działa zarówno na festynach, jak i podczas dużych koncertów. Kordian potrafi rozkręcić publiczność błyskawicznie, a jego występy zwykle są połączeniem tanecznego grania, scenicznej charyzmy i kontaktu z ludźmi.

Warto dodać, że artysta może pochwalić się także bardzo mocną pozycją w streamingu. Na Spotify słucha go miesięcznie ponad 155 tysięcy osób, co tylko potwierdza, że jego repertuar wciąż świetnie trafia do fanów tanecznej muzyki w całej Polsce.

DJ Staszek poprowadzi wieczór i zadba o weselny klimat

Całość poprowadzi DJ Staszek, który będzie nie tylko gospodarzem imprezy, ale też człowiekiem odpowiedzialnym za utrzymanie weselnego tempa od pierwszych minut aż po finał. To właśnie wokół jego koncepcji zbudowano całe wydarzenie, dlatego można spodziewać się mnóstwa wspólnej zabawy, charakterystycznych weselnych motywów i klimatu, który porwie także tych, którzy na co dzień nie śledzą sceny disco polo.

Symboliczną Młodą Parą wydarzenia będą Adam i Ewa, co tylko podkręca formułę tej imprezy. Ma być tłumnie, głośno, radośnie i z przytupem, czyli dokładnie tak, jak na najlepszym weselu, które pamięta się jeszcze długo po ostatnim kawałku.

Nie tylko dla zagorzałych fanów. Tu chodzi o wielką wspólną zabawę

Siła tego wydarzenia tkwi w formule. Największe Wesele w Polsce nie celuje wyłącznie w wiernych fanów disco polo. To impreza dla wszystkich, którzy chcą po prostu dobrze spędzić letni wieczór w centrum Krakowa. Jest muzyka na żywo, jest widowisko, są konkursy i dodatkowe atrakcje, a do tego dochodzi wyjątkowe miejsce, bo Rynek Główny zawsze nadaje takim wydarzeniom jeszcze większego rozmachu.

To także świetna opcja dla ekip znajomych, par i osób, które lubią miejskie eventy z prawdziwą energią. Tego typu imprezy żyją nie tylko sceną, ale też publicznością. A gdy tłum śpiewa razem refreny i rusza do tańca, klimat robi się naprawdę nie do podrobienia.

After party w centrum Krakowa. Zabawa nie skończy się po koncercie

Jeśli komuś będzie mało tanecznych emocji, organizatorzy przewidzieli również after party w Feniks Club przy ul. św. Jana 2 w Krakowie. To dobra wiadomość dla tych, którzy nie zamierzają kończyć wieczoru zaraz po głównej części wydarzenia i chcą jeszcze zostać w imprezowym rytmie.

W praktyce zapowiada się więc noc, która zacznie się na Rynku Głównym, a później może płynnie przenieść się do klubowej przestrzeni. Dla fanów weselnych klimatów i tanecznych refrenów to gotowy plan na niedzielny wieczór z naprawdę mocnym finałem.

Gdzie zostawić auto i jak wygodnie dojechać w okolice Rynku?

Osoby planujące przyjazd samochodem mogą wcześniej sprawdzić miejsca postojowe w centrum, zwłaszcza że okolice Rynku Głównego potrafią szybko się zapełniać. W pobliżu znajdują się między innymi Parking 24h Stare Miasto Kraków przy ul. Stanisława Worcella 6, Parking Strzeżony w centrum miasta przy ul. Poselskiej 7 oraz PARKING 24H KRAKÓW przy ul. Mikołaja Kopernika 1.